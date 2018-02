Kabinet en basisonderwijs eens over aanpakken werkdruk

Het nieuwe kabinet kondigde al aan de komende jaren extra geld uit te trekken om de werkdruk tegen te gaan. In 2021 wordt dat jaarlijks 430 miljoen euro, maar dit jaar zou het nog bij 10 miljoen blijven.

Vanaf het komende schooljaar gaat het om 237 miljoen euro extra, tot uiteindelijk 430 miljoen in het schooljaar 2021/2022. Dat betekent voor een school met 225 leerlingen ongeveer 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in 2021/2022 en de jaren daarna.

Het actievoerende onderwijs wilde dat minister Arie Slob (Basisonderwijs) eerder met meer geld over de brug zou komen, maar die hield tot dusver vol dat scholen eerst maar eens met een goed plan moeten komen. Over dat plan zijn ze het nu eens.

De partijen die zich hebben verenigd in het PO-Front zien de afspraak wel als ''bewijs dat actievoeren helpt''. Ze zeggen dat de minister zien als ''bondgenoot in de strijd voor een sterker primair onderwijs".

Lerarentekort

PO in actie, een organisatie waarbij inmiddels 44.000 leraren zich hebben aangesloten, is blij met het akkoord. "Dit betekent dat er direct geld vrijkomt voor scholen om iets te doen aan de werkdruk. Dat geld is hard nodig, want de stoom komt uit onze oren", zegt woordvoerder Thijs Roovers tegen NU.nl. "Het mooie aan dit akkoord is dat de scholen zelf mogen bepalen waar het geld naartoe gaat, zodat per school kan worden bekeken waar dat het hardst nodig is."

Volgens PO in actie zijn de problemen echter nog niet opgelost met deze overeenkomst. Roovers: "We zijn er nog lang niet. Het is een mooie eerste stap, die we gezamenlijk hebben genomen, maar zeker niet de laatste. We hebben nog een enorm lerarentekort, waar nog veel investeringen in moeten plaatsvinden."

''Met dit geld zijn niet alle problemen in het onderwijs als sneeuw voor de zon verdwenen'', erkent Slob. ''Als we hier samen de schouders onder zetten, geloven wij dat leraren het verschil gaan merken in de klas.'' Dat maakt een baan in het basisonderwijs ook aantrekkelijker, hopen alle partijen, zodat het dreigende lerarentekort minder ernstig uitpakt.

Staking

De schoolbesturen en vakbonden willen voor aanstaande woensdag in het noorden van het land opnieuw het werk neerleggen om hun eisen kracht bij te zetten. Het akkoord over het aanpakken van de werkdruk is niet voldoende; de salariseis blijft staan, lieten de scholen en de bonden vrijdag weten.

Het kwam eerder al tweemaal van een landelijke staking.

Hogere salarissen en een lagere werkdruk is sinds begin van het afgelopen jaar steevast de inzet geweest van PO in actie. De actiegroep vraagt in totaal om 1,4 miljard euro extra. Begin oktober kregen ze met die oproep zestigduizend stakers op de been.