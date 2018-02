Nummer drie van kieslijst FvD verlaat partij uit onvrede koers

"Gezien de koers die FvD is ingeslagen en waaraan ik mij onmogelijk kan conformeren, heb ik vanmorgen mijn lidmaatschap opgezegd", aldus Teunissen in een bericht via Twitter. "De manier waarop het partijbestuur omgaat met opbouwende kritiek is verre van democratisch."

Dinsdag publiceerde NRC Handelsblad een brief van FvD-partijleden Arthur Legger, Freek-Jan Berkhout en Gert Reedijk waarin wordt gevraagd om het vertrek van penningmeester Henk Otten, meer interne democratie en een uitbreiding van het bestuur.

Teunissen sluit zich nu aan bij de kritiek van drie Forum-leden die vorig jaar nog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen stonden.

Zij stelt dat het bestuur, waar fractievoorzitter, partijleider en partijvoorzitter Thierry Baudet onderdeel van uitmaakt met drie man te klein is. Het royement van Robert de Haze Winkelman, partijprominent en geldschieter, en Betty Jo Wevers eerder deze week noemt ze "bizar". Verder schrijft ze dat ze "de ontdemocratisering van de partij ten zeerste afkeurt".

'LPF-toestanden'

FvD zegt in een reactie het "heel jammer" te vinden dat Teunissen vertrekt. Maar het afscheid van mensen die anders denken over de koers is volgens mede-oprichter en huidig secretaris Rob Rooken een natuurlijk proces.

Hij bezweert dat de koers niet is veranderd. "Van meet af aan hebben we LPF-toestanden willen voorkomen. Daarom bouwen we de partij zorgvuldig uit." Teunissen had volgens Rooken meer geduld moeten hebben.

Verzet

De afgelopen week is het verzet tegen de koers van de partij van Baudet toegenomen. De interne kritiek kwam openbaar met het royement van partijprominent en geldschieter De Haze Winkelman en Wevers. Volgens Forum wilden de twee de macht binnen de partij overnemen, terwijl De Haze Winkelman zei te strijden voor meer democratie binnen de partij. "Dit muisje gaat een staartje krijgen, veel meer leden willen democratie", twitterde Haze Winkelman nog.

De afgelopen week werd duidelijk dat meer FvD'ers de partij de rug hebben toegekeerd. Woensdag maakte de Telegraaf bekend dat kandidaat-Kamerlid Kees Eldering ook uit de partij stapt. Ook hij kan zich niet vinden in gebrek aan democratie en heeft ook moeite met penningmeester Henk Otten.

Iemand die al weken geleden afscheid had genomen van de partij is historicus Frank Ankersmit, bij de Tweede Kamerverkiezingen nog lijstduwer. Ankersmit is volgens de Volkskrant teleurgesteld in de democratische vernieuwing, het speerpunt van Baudet.

Kapitein

Teunissen is kapitein bij de Koninklijke Landmacht en nam deel aan Nederlandse militaire missies in Mali en Afghanistan. Toen ze zich bij FvD voegde, toonde de jonge partij zich daarmee erg ingenomen.

FvD heeft in de Tweede Kamer twee zetels: Baudet is fractievoorzitter, advocaat Theo Hiddema is het andere Kamerlid. Mocht een van de twee bijvoorbeeld ziek worden en zich willen laten vervangen, dan mag Teunissen de Kamer in. Of ze nu partijlid is of niet.