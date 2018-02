Profiel: Afgetreden PvdA-senator Marleen Barth

De 53-jarige Barth is een veteraan aan het Binnenhof. Al begin jaren negentig maakte ze haar opwachting als parlementair journalist voor Trouw.

In 1998 maakte ze een controversiƫle overstap naar de politiek die ze tot dat moment versloeg. Ze ging voor de PvdA de Tweede Kamer in.

In de Kamer voerde Barth vooral het woord over onderwijs. Na haar afscheid van het parlement werd ze voorzitter van de onderwijstak van vakbond CNV. Later volgde het voorzitterschap van GGZ Nederland, maar in 2011 keerde de politicologe terug in Den Haag, als PvdA-senator. Ze kreeg meteen de leiding over de Eerste Kamerfractie.

Partijleiderschap

Barth zou in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar zelfs zijn gepolst of ze geen gooi wilde doen naar het partijleiderschap. Daar had ze echter geen trek in, maakte ze duidelijk.

De sociaaldemocrate is al jaren samen met D66'er Jan Hoekema. Het paar kwam meermaals in opspraak omdat ze wat al te kwistig zouden omspringen met belastinggeld.

Zo werd de burgemeesterswoning in Wassenaar die het stel betrok bij Hoekema's aantreden als burgervader wel heel duur verbouwd.

Vorige maand bleek bovendien dat Hoekema bij zijn gedwongen vertrek een hogere vergoeding had bedongen dan waar hij recht op had. Barth deed daar nog een schepje bovenop en probeerde gedaan te krijgen dat ze voorlopig voor een lagere huur in de burgemeesterswoning mochten blijven wonen.