Marleen Barth treedt terug als PvdA-senator na vakantie tijdens donordebat

De afgelopen dagen ontstond veel rumoer nadat Barth dinsdag op vakantie ging naar de Malediven waardoor zij afwezig was tijdens een belangrijk debat over de donorwet in de Eerste Kamer.

Barth was nota bene fractievoorzitter van de PvdA in de senaat. "Ik betreur het zeer dat er over mijn afwezigheid zoveel beroering is ontstaan. Ik heb hierin een verkeerde afweging gemaakt", schrijft Barth in de verklaring.

"Ik ben tot de slotsom gekomen dat nog langer functioneren als Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid meer kwaad dan goed zal doen, en dat is het laatste dat ik wil. Daarom heb ik mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer met onmiddellijke ingang neergelegd."

De slecht geplande vakantie volgde op een ander incident waarin Barth een negatieve hoofdrol speelde. Zij en haar man, oud-burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema (D66), probeerden na Hoekema's afscheid als burgervader van de Zuid-Hollandse gemeente een lagere huur te bedingen voor de riante ambtswoning, zo onthulde NRC eind januari.

Barth: "Het spijt me enorm dat deze twee zaken samen nu zo'n negatief licht werpen op de partij waar ik al zo lang en met zoveel liefde actief voor ben."

WhatsApp

Barth dacht zich de vakantie te kunnen veroorloven omdat ze het debat ook online kon volgen vanaf het tropische eiland. "Ik was er van overtuigd dat dit mogelijk was", schrijft de sociaaldemocrate.

"Ook tijdens de voortzetting van het debat ben ik steeds via telefoon en WhatsApp in contact gebleven met mijn collega's in de fractie."

Volgende week dinsdag wordt er in de Eerste Kamer over de donorwet gestemd. Het is nog steeds niet duidelijk of dit initiatief van D66 een meerderheid haalt.

Het gaat om een zogenoemde 'vrije kwestie' waarbij de parlementariërs zelf mogen beslissen of ze voor of tegen zijn. Binnen de PvdA zit niet iedereen op één lijn. De partij laat weten dat de verhoudingen ondanks het vertrek van Barth gelijk blijven.

Haar zetel wordt overgenomen door Wouter van Zandbrink.

Huurverlaging

Het andere incident draaide om een gevraagde huurverlaging van de burgemeesterswoning in Wassenaar. Zoals gebruikelijk betaalde Hoekema tijdens zijn tijd als burgemeester een huur van 18 procent van zijn salaris, in dit geval 1.400 euro.

Barth vond dat zij en haar man recht hadden op een huurverlaging van 400 euro per maand omdat Hoekema gedurende zeven weken werkloos was en dus minder verdiende.

"Wat wij willen doen is netjes de huur betalen conform ons huurcontract. We vinden het lastig dat we van de kant van de gemeente zo weinig medewerking krijgen om dat fatsoenlijk te regelen", mailde Barth naar de gemeentesecretaris. Uiteindelijk werd alsnog de volledige huur betaald.

PvdA-leider Lodewijk Asscher zegt begrip te hebben voor het besluit. "Ze heeft zich de afgelopen jaren op verschillende posities met veel passie ingezet voor de partij. Ik heb daar waardering voor."