Overzicht: Problemen en schandalen Forum voor Democratie stapelen zich op

Ras en IQ

Een interview uit 2016 van nummer 2 op de FvD-lijst in Amsterdam, de enige gemeente waar de partij meedoet tijdens de verkiezingen in maart, blijft de partij achtervolgen.

Yernaz Ramautarsing zei in een interview met Brandpunt dat er een verband is tussen IQ en ras. Een zeer omstreden uitspraak, maar volgens Ramautarsing is dat wetenschappelijk onderbouwd.

"Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo", aldus de FvD’er in de zomer van 2016.

Op het moment van publicatie was Ramautarsing nog geen bekend figuur binnen de politiek. Dat werd hij wel toen hij eerst (laag) op de landelijke FvD-lijst kwam en uiteindelijk dus als nummer 2 in de hoofdstad.

Partijleider Thierry Baudet en FvD-Kamerlid Theo Hiddema weigerden afstand te nemen van deze uitspraken. Het is een wetenschappelijke discussie, zeggen ze. Baudet en Hiddema begrijpen niets van de kritiek.

Geroyeerd

FvD zet op 5 februari twee leden uit de partij. Het gaat om het echtpaar Robert De Haze Winkelman en Betty Jo Wevers. Je kunt ze gerust prominenten noemen, want beiden waren betrokken bij de selectie van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar.

In een persbericht schrijft de partij dat Winkelman en Wevers de afgelopen maanden "door gebruikmaking van dreigementen en kwaadsprekerij" geprobeerd hebben de uitbreiding van FvD te dwarsbomen en dat ze het partijbestuur wilden overnemen.

Ze zouden geprobeerd hebben de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen. Dergelijk gedrag is voor het partijbestuur onacceptabel.

Winkelman heeft geen goed woord over voor de manier waarop hij de partij is uitgezet. "Wie pleit voor opener verhoudingen en een interne partijdemocratie wordt door het politbureau van FvD geroyeerd, die tracht namelijk de partij te kapen want hun alleenheerschappij moet overeind blijven", schrijft hij op Twitter.

Winkelman noemt het in een volgende tweet "een "bloody shame dat een partij die zegt de democratie te willen herstellen in eigen partij een schrikbewind voert en dat ieder lid die iets wil bijsturen meteen als vijand van de partij wordt neergezet."

Ook Wevers hekelt de interne democratie. "Blijkbaar is het pleiten voor meer interne democratie te bedreigend voor een 'democratische" partij'", aldus de geroyeerde FvD’er.

Steun

"Dit muisje gaat een staartje krijgen, veel meer leden willen democratie", twitterde Haze Winkelman nog. Dat blijkt en voorspellende gedachte, want na het wegsturen van de twee partijleden zwelt de kritiek aan.

In een door NRC gepubliceerde brief van FvD-leden Arthur Legger, Freek-Jan Berkhout en Gert Reedijk (zij stonden allen op de lijst voor de Tweede Kamer) staat dat een grote groep rond Baudet in toenemende mate aandrong op hervorming en meer interne democratie.

De drie dringen aan op een "andere interne structuur". "Gecontroleerde groei is cruciaal, maar een opgelegd keurslijf creëert een angstcultuur waardoor de beste mensen zich afwenden."

Legger, Berkhout en Reedijk willen onder meer het bestuur uitbreiden naar zeven leden. Ook moet Henk Otten, mede-oprichter van FvD, opstappen als penningmeester en bestuurslid. Hij mag wel aanblijven als erelid.

Een dag later voegt ook Kees Eldering, partijsponsor en eveneens oud-kandidaat Kamerlid, zich bij de groep criticasters. Hij heeft volgens de Telegraaf zijn lidmaatschap in december opgezegd.

Ook Eldering kan niet door één deur met Henk Otten. "Ik ben van mening dat mij het werken onmogelijk is gemaakt door toedoen van Henk", schrijft hij aan het partijbestuur.

Homeopathische verdunning

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen kwam Baudet in opspraak door te stellen dat hij vreest voor de "homeopathische verdunning" van de Nederlandse bevolking met alle volkeren van de wereld.

"Er komen allerlei culturen hier naartoe die niet integreren in de Nederlandse cultuur. We dreigen daardoor onze waarden en vrijheden te verliezen", legt Baudet later uit op Radio 1.

In december werd bekend dat Baudet een vijfurige ontmoeting had met de Amerikaanse racist Jared Taylor. Taylor geldt als een ideoloog van de Amerikaanse 'alt-right', een beweging bestaande uit extreemrechtse neo-nazi's, Ku Klux Klan-aanhangers en de Aryan Brotherhood. De groep gelooft in de superioriteit van het blanke ras. Volgens Taylor zou het blanke ras met uitsterven bedreigd worden.

Vrouwen geen ambitie

Ook over vrouwen had Baudet op zijn minst opmerkelijk uitspraken. "Vrouwen excelleren over het algemeen minder in een heleboel beroepen. Ze hebben minder ambitie en hebben vaak meer interesse in familie-achtige dingen", zei Baudet tegen zakenblad Quote.

Dat is volgens Baudet niet seksistisch. "Het is gewoon zo."

Vrouwen hebben volgens de FvD-leider evenmin een vaste politieke overtuiging. "Het is normaal voor een vrouw om links te zijn. Maar dan ontmoeten ze een man die rechts is en dan zegt ze: hij heeft eigenlijk ook wel gelijk."

Extreem-linkse haatdocent

Een leraar uit het Gelderse Groenlo weet hoe het is wanneer Baudet zich op Twitter tegen je keert. Een opdracht voor het vak Nederlands in 5 vwo gaat over alternatief rechts. Er moet door de leerlingen een betoog worden geschreven waarbij de school kijkt naar de argumentatieopbouw.

Volgens de opdracht wil Baudet "naar een Nederland waarin slechts enkele witte mannen de macht hebben".

Baudet krijgt naar eigen zegge een mailtje van een leerling hierover en noemt de opdracht op Twitter "schokkend". De school komt met een verklaring nadat er online een storm van kritiek volgt door voor- en tegenstanders.

"Wij willen benadrukken dat wij, als school, geen politieke standpunten innemen maar dat wij het als kerntaak beschouwen de leerlingen op te leiden tot kritische denkers", staat er op de site.

Voor Baudet is dat de reden om de leraar in kwestie op Twitter als "extreem-linkse haatdocent" te bestempelen en dat de school blijft bij "bizarre laster". Daarbij wordt de leraar in de tweet bij naam en toenaam genoemd.

Handen afhakken

Ook in Amsterdam rommelt het rond FvD. Kristina Türkmen, nummer 7 op de lijst, verwijderde haar Twitter-account nadat enkele tweets, teruggevonden en opgeslagen door de Amsterdamse tv-zender AT5, van haar voor ophef zorgden.

Op een tweet van de NOS dat in Frankrijk een radicale moslim is gearresteerd die van plan zou zijn een aanslag te plegen, reageerde ze: "Direct ophangen de remedie tegen radicalisering?"

Op een opmerking over wat er moet gebeuren met getraumatiseerde IS-strijders, twitterde Türkmen: "Handen en geslachtdelen afhakken en dan met elkaar achter slot en grendel."

In een reactie zegt de kandidaat-raadslid dat ze de inhoud van de berichten betreurt. "Ik reageerde te fel, onder andere door mijn persoonlijke ervaringen met intolerantie en onvrijheid in mijn geboorteland", aldus Türkmen, die op haar vijftiende naar vanuit Turkije naar Nederland kwam.

Daarmee is het wat de partij betreft afgehandeld. Türkmen mag op de lijst blijven staan.