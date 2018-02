PvdA-leider Eerste Kamer in opspraak door vakantie tijdens donordebat

De boze reacties uit de achterban die de zonvakantie van Barth heeft opgeroepen, kan PvdA-leider Lodewijk Asscher zich ''natuurlijk'' voorstellen. Maar haar afwezigheid ''is afgestemd met de rest van de fractie'', stelt hij. Ze is volgende week dinsdag weer terug om over het voorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra te stemmen.

Aanvankelijk zou de stemming in de Eerste Kamer dinsdag al plaatsvinden. Het lijkt vooralsnog een dubbeltje op zijn kant en de stem van de nu ontbrekende Barth had de doorslag kunnen geven.

De PvdA gaat ''ervan uit dat Barth haar vakantie had afgezegd'' als de stemming niet met een week was uitgesteld. ''Ze volgt het debat op de voet'', verzekert Asscher. Namens de PvdA-fractie doet een andere senator in het debat het woord.

Barth was al in opspraak omdat zij en haar man, burgemeester Jan Hoekema, bedongen dat zij na Hoekema's afscheid tegen een lagere huur in de Wassenaarse burgemeesterswoning mochten blijven wonen.