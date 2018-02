Baudet begrijpt niets van kritiek op rassenuitspraken Forum voor Democratie

Hij wilde zich niet distantiëren van de uitspraken. "Ik zie werkelijk het probleem niet", aldus Baudet.

FvD-kamerlid Theo Hiddema toonde zich dinsdag in een interview met De Telegraaf voorstander van de rassentheorie dat er een verband bestaat tussen ras en intelligentie. Hij schaarde zich achter de uitspraken van Yernaz Ramautarsing, de nummer 2 op de kandidatenlijst van FvD in Amsterdam, die racisme op de arbeidsmarkt koppelde aan IQ en afkomst.

Ramautarsing zei in het interview met Brandpunt dat uit onderzoek zou blijken dat er verschillen bestaan tussen het IQ van verschillende volkeren en huidskleuren. "Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo." Kamerlid Hiddema onderschreef de uitspraken van Ramautarsing. "Nou, wat is daar nou weer mis mee? Dat is al lang bewezen. Dat is wetenschap."

'Niet racistisch'

Baudet zei dat zijn partij niet racistisch is. "Racisme is onderscheid maken op basis van afkomst en dat willen wij absoluut niet. We willen iedereen gelijk behandelen." Het onderzoek waar naar verwezen wordt, zegt hij niet te kennen. "Ik zie dat andere mensen daar een discussie over voeren. Ik laat dat graag bij wetenschappers die daar onderzoek naar doen", zei Baudet die zich wel regelmatig mengt in wetenschappelijke discussies over klimaatverandering.

Hij ziet wel dat er verschillen tussen bevolkingen in landen zijn. "Zo kun je zeggen dat de gemiddelde Nederlander langer is dan de gemiddelde Italiaan", zei hij.

Hiddema: "Iedereen kan begrijpen dat Yernaz, Thierry en ik nooit aan de hand van bevindingen van die rapportages racistische voorkeuren onder de mensen brengen. Laat staan ons partijprogramma daarop afstellen."

Baudet voegde eraan toe niet op de hoogte te zijn van de onderzoeken waar Hiddema en Ramautarsing naar verwijzen.

Kritiek

Verschillende partijleiders in de Tweede Kamer hebben Forum voor Democratie stevig bekritiseerd vanwege de uitspraken van Ramautarsing en Hiddema.

"Het denken in de tranten van rassen versus intelligentie is ontzettend oud en dat noemen wij racistisch. Dat kan niet", zegt CDA-leider Sybrand Buma.

D66-leider Alexander Pechtold spreekt van "een gevaarlijke discussie". Jesse Klaver (GroenLinks) noemt de uitspraken "verwerpelijk". "Dit heeft alle kenmerken van racisme."

"Wat voor IQ, huidskleur of ras mensen hebben zal me een worst zijn. Dat interesseert me niets", zegt PVV-leider Geert Wilders. "Wij hebben een probleem met de islamitische cultuur of mensen die hier naartoe komen en niet willen integreren."

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff was milder van toon en sprak van "uitspraken die ik niet tot de mijne zou nemen". "Ik vind het ingewikkeld om te duiden, want bij alles wat ze (FvD, red.) zeggen en een beetje slecht valt, wordt het binnen drie dagen weer teruggetrokken."

Causaal verband

Dijkhoff heeft geen goed woord over voor het gescherm met wetenschappelijke onderzoeken door FvD. "Als je quasi interessant gaat doen over wetenschappelijke debatten, moet je goed weten wat de causale verbanden zijn en wat de correlaties zijn", zegt Dijkhoff.

"Ik weet dat er verschillende IQ's in verschillende landen zijn, maar er is geen causaal verband te leggen met ras. Die verschillen kun je toeschrijven aan sociale status en achtergrond. In bepaalde landen is bijvoorbeeld het onderwijs minder ontwikkeld."

Pechtold: "Je kunt de meest idiote onderzoeken ophalen, daar is Wilders ook sterk in. Maar de feiten liggen anders. Dit gaat niet over onderzoek naar de gevolgen van de Brexit. Dit gaat over of mensen met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan witte mensen."

Homeopathische verdunning

Het is niet de eerste keer dat Forum voor Democratie in opspraak komt vanwege uitspraken over rassentheorie.

Eerder wilde partijleider Baudet in een debat met oud-GroenLinks-leider Femke Halsema geen afstand nemen van de uitspraken van Ramautarsing. Hij noemde de kwestie een "wetenschappelijke discussie".

D66-leider Pechtold vindt deze houding kwalijk. "Het is in een politiek debat gevaarlijk als je je verschuilt achter onderzoeken, maar vervolgens zelf niet zegt wat jij ervan vindt."

In december vorig jaar werd bekend dat Baudet uitgebreid heeft gedineerd met de Amerikaanse racist Jared Taylor. Taylor geldt als een ideoloog van de Amerikaanse 'alt-right', een beweging bestaande uit extreem-rechtse neo-nazi's, aanhangers van de Ku Klux Klan en de Aryan Brotherhood.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zei Baudet te vrezen voor een "homeopathische verdunning" van de Nederlandse bevolking met alle volkeren van de wereld. In december 2015 zei hij dat hij wil dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is.

Ollongren

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) greep vrijdag de Burgermeester Dales Lezing, die gaat over artikel 1 van de grondwet, aan om stil te staan bij de uitspraken over ras die FvD heeft gedaan. "De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat", zei Ollongren.

De vicepremier vindt dat het populisme van Baudet verder gaan dan dat van Wilders. "Het populisme wil sommige Nederlanders dus anders behandelen dan andere. En daarmee bedreigt het kernwaarden van Nederland", aldus de minister.

Baudet kondigde aan aangifte te doen tegen de minister wegens smaad en laster. Hoewel hij in aanloop naar de verkiezingen nog pleitte tegen "de criminalisering van het vrije woord", vindt hij dat Ollongren zich schuldig maakt aan "demonisering van een volksvertegenwoordiger".

Buma: "Fascinerend dat Baudet er voorstander van is om belediging uit het wetboek van strafrecht te halen, om vervolgens aangifte te doen tegen de minister vanwege belediging en smaad."

Ollongren zegt op haar beurt graag met Baudet in debat te willen gaan. Het stoort meerdere politici dat het ze niet lukt om met Baudet of Hiddema het debat aan te gaan. De twee Forum-Kamerleden zijn zelden bij debatten aanwezig.

Verschillende rechtsgeleerden achten de aangifte van Baudet overigens kansloos.