Baudet doet aangifte wegens smaad en laster tegen minister Ollongren

Tijdens een persconferentie heeft Baudet alle beschuldigingen van racisme van de hand gewezen. "Racisme is het beoordelen van mensen op hun uiterlijk en afkomst en dat doen wij op geen enkele wijze en we verwerpen dat ten stelligste. Wij staan voor een open, tolerant, democratisch Nederland waar individuele eigenschappen bepalend zijn en niet ras, sociale klasse, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid", aldus de FvD-leider.

Ollongren maakt zich volgens de politicus met haar "lasterlijke uitspraken" schuldig aan "demonisering van een volksvertegenwoordiger".

Theo Hiddema, die optreedt als Baudets advocaat, verwacht dat de aangifte "met enige spoed" zal worden behandeld. Baudet en Hiddema vormen samen de tweemansfractie van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer.

Ollongren betichtte Baudet vrijdagavond in een lezing van het betrekken van ras in het politieke debat. Zo weigerde hij een omstreden uitspraak van zijn Amsterdamse partijgenoot Yernaz Ramautarsing te veroordelen. Volgens Ollongren "gaat Baudet verder waar de PVV ophoudt".

Liever debat

"Het staat Thierry Baudet uiteraard vrij om aangifte te doen. Maar logischer zou zijn dat hij het politieke debat aangaat. Daar sta ik voor open." Dat laat de woordvoerder van Ollongren weten.

Volgens haar woordvoerder heeft de minister vooral willen stilstaan bij het belang van artikel 1 van de Grondwet, waarin discriminatie op welke grond dan ook wordt verboden. Dat wetsartikel staat volgens Ollongren onder druk, onder meer door aanvallen vanuit de populistische hoek.

Kernwaarden

Tijdens de lezing vrijdagavond zei Ollongren dat het populisme de "kernwaarden van de democratie" bedreigt en Forum voor Democratie (FVD) hier verder in gaat dan de PVV.

"De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt. De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat", zei ze vrijdag in Nijmegen in de burgemeester Ien Dales-lezing.

Openlijk discrimineren

Ze hekelde dat FVD-leider Thierry Baudet deze week geen afstand nam van de uitspraak van een partijgenoot dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen. "Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras."

De bewuste uitspraak is gedaan door Yernaz Ramautarsing die nummer twee staat op de kandidatenlijst van FVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Het heeft ertoe geleid dat D66, GroenLinks en de PvdA niet meer willen samenwerken met FVD na de verkiezingen.