Oud-Statenlid Friesland moet geld terugbetalen

Buisman had het geld gekregen nadat hij zich van de PVV had afgesplitst om een fractiemedewerker van te betalen, maar hij hield dat geld zelf.

Buisman stapte in 2014 uit de PVV-fractie en was een jaar zelfstandig Statenlid tot de provinciale verkiezingen in 2015. Volgens hem had hij niet genoeg tijd om een fractiemedewerker in te werken en heeft hij dat werk daarom zelf gedaan.

Het provinciebestuur zegt dat dit niet mag en dat een Statenlid alleen de vergoeding daarvoor mag krijgen. Voor het geld dat Buisman in 2015 ontving is al een betalingsregeling gestart. Het geld uit 2014 moet nu ook worden terugbetaald.