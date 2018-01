Gelders Statenlid stapt uit PVV wegens 'vertrouwensbreuk'

"Ze noemde me niet-loyaal, dat ging me te ver", aldus Poortinga maandag.

De Nijmeegse Poortinga blijft op eigen titel lid van Provinciale Staten. Daarnaast doet ze een gooi naar een raadszetel voor de partij OPA (Onafhankelijk Politiek Actief).

Met die partij deed ze in 2014 ook al mee aan de Nijmeegse raadsverkiezingen, maar dat leverde toen geen zetel op. OPA is volgens haar geregistreerd op de kieslijst voor de raadsverkiezingen in maart.

Eigen besluit

Faber laat maandag in een reactie weten dat de partij het vertrek van Poortinga betreurt: "Het was haar eigen besluit. Ze was na overleg niet bereid om te blijven."

De PVV doet in Gelderland alleen in Arnhem mee aan de raadsverkiezingen. De achtergrond van de onlangs gepresenteerde kandidaat-raadsleden is grotendeels onbekend.