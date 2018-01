Wiebes: 'Schadeprotocol Groningen waarschijnlijk volgende week klaar'

"Ik ben een optimist, dus ik denk dat we daar volgende week samen de laatste hand aan leggen", zei Wiebes vrijdag na de ministerraad.

"Het gaat om een aantal technische zaken. Ik hoop dat we daar uit komen, dat mandaat heb ik ook. Ik ben er klaar voor, maar dat hangt ook van mijn gesprekspartners af", aldus de bewindsman.

Twee weken geleden beloofde premier Mark Rutte nog dat het schadeprotocol deze vrijdag klaar zou zijn.

Frustratie

Er bestaat veel frustratie over de schadeafhandeling in Groningen. Sinds maart vorig jaar ligt het proces stil omdat het anders zou worden ingericht. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is op ieders verzoek uit de keten gehaald omdat het gasbedrijf de schade veroorzaakt en beoordeelde. Sindsdien zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt.

Dat is extra wrang voor gedupeerden die schade hebben door de beving op 8 januari in het Groningse Zeerijp, de zwaarste in de regio aardbeving sinds 2012.

Wiebes hamert er op dat hij niet in zijn eentje beslist over het nieuwe schadeprotocol. Ook de lokale politiek en maatschappelijke organisaties beslissen mee. "Draagvlak is nodig."

De overheid wordt vanaf nu volledig verantwoordelijk voor de schadebeoordeling en -afhandeling. Volgens Wiebes krijgen de Groningers in deze constructie met onafhankelijk experts de beste juridisch bescherming.

De bewindsman wil mensen met schade zo veel mogelijk ontlasten. "Je moet niet allemaal toestanden aan je broek krijgen als duidelijk is dat die schade door aardbeving als gevolg van gaswinning komen."

Verlagen

Tijdens het debat vorige week over de aardbeving in Zeerijp, riep de voltallige Tweede Kamer Wiebes op om "binnen enkele weken" met een nieuw schadeprotocol te komen. Ook willen de parlementariërs dat het kabinet de gaskraan zo snel mogelijk dichtdraait voor zover dat geen extra problemen geeft.

Op dit moment wordt er per jaar 21,6 miljard kuub gas gewonnen in Groningen. Het kabinet was al van plan de winning verder te verlagen, maar de doelstelling uit het regeerakkoord volstaat niet meer.

Met hoeveel de gasproductie wordt verlaagd, hangt waarschijnlijk af van wat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert. De toezichthouder laat 1 februari weten met hoeveel de gaskraan dicht moet naar aanleiding van de beving in Zeerijp.

Wiebes beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie gebeurt.

Maatregelen

In Nederland wordt het Groningse gas gebruikt door huishoudens, de (zware) industrie en voor de export. Wiebes is samen met de Kamer bezig met nieuw beleid om hier minder afhankelijk van te worden.

Zo moeten nieuwbouwhuizen op termijn niet meer op het gasnet worden aangesloten en grote bedrijven in Nederland zouden binnen vier jaar moeten stoppen met het gebruiken van gas uit Groningen.

De export naar Duitsland, België en Frankrijk werd al onder de vorige regering teruggeschroefd, maar het kabinet heeft hier nog te maken met lopende contracten. Uiterlijk in 2030 gaat er geen gas meer naar het buitenland.