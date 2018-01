Kamer wil zo snel mogelijk gasloze nieuwbouw

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dienen hiervoor gezamenlijk een voorstel in en werden hierin gesteund door GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en SGP.

Daarin staat dat nieuw te bouwen huizen niet langer automatisch worden aangesloten op het gasnet zoals dat nu nog bij wet is geregeld.

De indieners willen zo vaart maken met de transitie naar duurzame energie. Ook moet het gebruik van Gronings gas zo verminderen.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) noemt het “logisch" om nieuwe wijken niet langer op het gas aan te sluiten. "We willen namelijk van het gas af."

Als het aan de vier partijen ligt, treedt de wet vanaf 2019 in werking.

Terugschroeven

De gasproductie in de noordelijke provincie moet zo snel mogelijk worden teruggeschroefd om de bevingen in het gebied te verminderen. Daar is een ruime politieke meerderheid het over eens. Op dit moment wordt 21,6 miljard kuub per jaar opgepompt.

Nieuwe huizen moeten daarom een alternatieve energie-aansluiting krijgen, bijvoorbeeld via een warmtenet of met behulp van een warmtepomp.

Alleen onder strikte voorwaarden moet een gasaansluiting mogelijk blijven. De gemeente kan zo'n besluit nemen als daarvoor "zwaarwegende redenen" zijn, zoals hoge kosten voor bewoners. Ook is het niet overal mogelijk om aardgasvrij te bouwen omdat de opties voor een warmtenet of warmtepomp ontbreken.

GroenLinks

Voor GroenLinks gaat het voorstel niet ver genoeg. Kamerlid Liesbeth van Tongeren dient later op de dag een eigen voorstel in waarbij de financiële redenen niet meewegen om huizen alsnog op gas aan te sluiten.

Toch is Van Tongeren blij met het voorstel van de coalitie omdat de energiedoelen zo weer een stapje dichterbij komen. Ze staat er positief tegenover de twee voorstellen samen te voegen.

De maatregel werd al in het regeerakkoord aangekondigd, maar door de recente aardbeving in het Groningse Zeerijp eerder deze maand, de zwaarste in vijf jaar, werd het proces wel onder druk gezet.

Het kabinet formuleerde in oktober dat in 2050 alle zes miljoen woningen van het gas gekoppeld zijn. In het coalitieplan zijn geen aantallen genoemd.