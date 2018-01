Staatssecretaris Van Ark wil strenger toezicht op taaleis bijstand

De VVD-bewindsvrouw heeft dat gezegd in het televisieprogramma WNL op Zondag.

"De taaleis in de bijstand is verplicht", aldus Van Ark. Ze zegt dat ze het onderwerp hoog op haar agenda heeft staan en dat daar ook "niet-vrijblijvende afspraken met gemeenten" over moeten komen.

Van Ark wil nog niet dreigen met sancties, maar gaat eerst in gesprek. "Binnenkort krijg ik cijfers over hoe die taaleis wordt uitgevoerd in gemeenten en dat vind ik een hele mooie gelegenheid om met dit onderwerp aan de slag te gaan".

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de helft van de bijstandsgerechtigden een niet-westerse achtergrond heeft.