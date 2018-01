Commissie: Defensie heeft veiligheid niet op orde

"Op het gebied van bedrijfsveiligheid is Defensie dus onvoldoende in control", aldus de commissie. "Helaas is deze conclusie niet nieuw."

Ze wijst erop dat ook al in 2015 deze conclusies werden getrokken. Het ministerie leert onvoldoende van zijn fouten. Dat is eerder ook door de OVV vastgesteld.

Volgens de commissie onder leiding van voormalig topman van Shell, Jeroen van der Veer, moet de top duidelijk gaan maken aan de organisatie dat veiligheid een prioriteit is.

Ook moet er een centrale afdeling komen die zich bezighoudt met veiligheid en een onafhankelijk coördinerend toezichthouder op gebied van veiligheid. Defensie neemt alle aanbevelingen over.

Ernst

''We willen laten zien dat het ons echt ernst is", zei minister van Defensie Ank Bijleveld nadat haar het rapport was overhandigd. De top van het ministerie zal nadrukkelijk gaan uitdragen dat veiligheid een prioriteit is, aldus Bijleveld.

De commissie spreekt zich niet uit of mensen juridisch vervolgd moeten worden voor fouten. Dat hoorde ook niet bij de taak van de commissie, zei Van der Veer. Je kunt volgens minister Bijleveld niet één iemand verantwoordelijk maken als het organisatiebreed niet goed ging.

Vakbond AFMP is verbaasd dat de commissie niet heeft gezocht naar de schuldvraag. De mensen in de top moeten hun verantwoordelijkheid nemen, zei voorzitter Anne-Marie Snels in een reactie.

Samen met de andere militaire vakbond VBM wil AFMP dat de plannen en aanbevelingen van de commissie zo snel mogelijk worden overgenomen. VBM pleit voor een andere veiligheidscultuur waarbij mensen een goede opleiding en training krijgen. Daarvoor is meer geld nodig, aldus de vakbond.

Schokkend

Partijen in de Tweede Kamer noemen het rapport ''schokkend". Ze willen snel een debat.

''Enorm teleurgesteld in Defensie", laat VVD'er André Bosman weten. ''Het blijkt geen lerende organisatie met een top die zich de veiligheidsverantwoordelijkheid niet eigen maakt. Hoe is dat uit te leggen aan de mannen en vrouwen in het veld, wiens veiligheid juist deze top moet garanderen." Hij wil een aparte veiligheidsorganisatie die een einde maakt aan deze ''ontwijkende cultuur".

Isabelle Diks van GroenLinks vindt de conclusies van de commissie snoeihard. ''Veiligheid voor onze militairen moet altijd bovenaan staan en Defensie heeft daarin gefaald." Lilianne Ploumen (PvdA) vindt dat ook en wil een debat ''over de vraag hoe de veiligheid van onze militairen nu wordt zekergesteld".

Personeel moet prioriteit worden, laat Sadet Karabulut van de SP weten. ''Onze militairen hebben recht op een werkende en veilige Defensie die leert van haar fouten. Stop met al die missies en EU-legertje spelen", twitterde Gabriëlle Popken van de PVV.

Aftreden

Eind september publiceerde de OVV een uiterst kritisch rapport over het mortierongeluk in Mali. De bevindingen tonen aan dat Defensie flink tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali. Zowel de veiligheid van de mortier als de medische gezondheidszorg was niet op orde.

De projectielen waren in 2006 via het Amerikaanse ministerie onder grote tijdsdruk aangeschaft voor de missie in Afghanistan. Procedures en controles werden achterwege gelaten omdat Defensie dacht dat het Amerikaanse leger de munitie zelf in gebruik had en de veiligheid had gecontroleerd. Dit terwijl in het koopcontract expliciet stond dat dit niet zo was.

Toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis trad in oktober af vanwege de conclusies en keerde niet meer terug in het nieuwe kabinet dat twee weken later werd beëdigd. Hennis zit nu voor de VVD in de Kamer. Ook Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp legde zijn functie neer.

De minister, haar staatssecretaris Barbara Visser en de Commandant der Strijdkrachten gaan volgende week langs bij de nabestaanden van het ongeval in Mali.