Coalitie waagt zich nog niet aan concreet getal voor verlagen gaswinning

Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens het debat over het afhandelen van de schade door de aardbeving en de verlaging van de gaswinning in Groningen.

Een groot deel van de oppositie vroeg om concrete maatregelen zoals verdere verlaging naar 12 miljard kuub per jaar. Nu staat de productie op 21,6 miljard, aanvankelijk wilde de regering dat niveau verlagen met anderhalf miljard kuub aan het eind van deze regeringsperiode.

Maar na de aardbeving vorige week in het Groningse Zeerijp, met een magnitude van 3,4 de sterkste sinds 2012, is dat niet meer voldoende.

SP-Kamerlid Sandra Becker voelt zich "boos, verdrietig, verraden en wanhopig" sinds de beving en het uitblijven van maatregelen. Haar partij, PvdA en GroenLinks willen de productie in eerste instantie verlagen naar 12 miljard kuub, zoals toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in 2013 adviseerde.

Tijd

Maar de VVD wil eerst minister Eric Wiebes (Economische Zaken) de tijd geven om de mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan tot en met dit voorjaar duren. "Het moet veilig en verantwoord", herhaalde VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz meerdere keren.

"Het lijkt alsof we een debat voeren dat als er morgen geen gas meer is, we geen probleem hebben. Maar dat is niet het geval", aldus Yesilgoz.

De VVD’er had het zichtbaar moeilijk in de Kamer met een volle publieke tribune. Er waren meerdere bussen vanuit Groningen vertrokken om het debat live te volgen.

Het hielp ook niet dat Yesilgoz benadrukte dat de gaswinning al met 60 procent is verlaagd. In de zaal was de onvrede van de bezoekers over die uitlating duidelijk hoorbaar. De verlaging is namelijk bij lange na niet voldoende voor de Groningers. Ook Yesilgoz' opmerking dat dit "het groenste kabinet ooit is" zorgde voor hoongelach.

Beckerman herinnerde de woordvoerders van de coalitiepartijen aan de beloftes die hun (toenmalige) partijleiders deden tijdens de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen.

Sybrand Buma (CDA) en Halbe Zijlstra (VVD) zeiden tijdens een debat dat de veiligheid bij de gaswinning voorop moet staan. Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) wilden de gaswinning richting 0.

Rapport

CDA-Kamerlid Agnes Mulder wil met een oordeel wachten totdat het rapport van de SodM over de gaswinning er is. De toezichthouder zal Wiebes over twee weken naar alle waarschijnlijkheid een lagere gasproductie adviseren.

Mulder liet de oppositiepartijen nog wel weten dat het advies van 12 miljard kuub ook weer is ingeslikt door de SodM. Rob Jetten (D66) zei bij voorbaat met dat advies in te stemmen.

Uiteindelijk beslist Wiebes wat er gebeurt met de gaswinning. Later op de avond mag de bewindsman de vragen van de Kamerleden beantwoorden.