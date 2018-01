Debat gaswinning Groningen later begonnen vanwege file bezoekers

Aanvankelijk zou het debat tussen de Tweede Kamer en minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om 18.45 uur beginnen.

Dat werd uitgesteld totdat de bezoekers uit Groningen waren gearriveerd in Den Haag. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren trapte het debat uiteindelijk een uur later dan gepland af.

Er zijn veel bezoekers naar de Tweede Kamer gekomen. De extra ingerichte ruimtes in het Kamergebouw met grote tv-schermen bleken uiteindelijk niet nodig, iedereen kon een plekje krijgen op de publieke tribune.

Schade

Wiebes debatteert met de Kamer over het nieuwe schadeprotocol voor gedupeerde Groningers. Sinds april vorig jaar speelt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), verantwoordelijk voor de gaswinning in de regio, officieel geen rol meer in de schadeafhandelingen.

Het is geen gezonde situatie dat de NAM als veroorzaker van de schade ook het laatste woord in de afhandeling heeft, vinden inmiddels alle betrokken partijen.

Sindsdien ligt de schadeafhandeling stil omdat er geen nieuw protocol is. Ook de ongeveer drieduizend meldingen sinds de beving in Zeerijp vorige week kunnen niet worden behandeld.

De lokale overheden en maatschappelijke organisaties in Groningen hebben in oktober een voorstel naar het ministerie van Economische Zaken gestuurd, maar het departement liet lang op zich wachten met een antwoord. Een conceptvoorstel werd pas deze week opgestuurd.

Ontevreden

De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad zijn ontevreden met het voorstel van Economische Zaken.

Zo is de mogelijkheid van een tweede taxateur verdwenen, terwijl er juist behoefte is voor zo’n 'second opinion'. Ook de zogenoemde contourlijnen, die de randen van het bevingsgebied markeren, zorgen voor irritatie. Buiten die lijnen is het lastiger om schade te verhalen op de NAM.

Daarmee ziet de GBB weinig terug van de oorspronkelijke voorstellen. "Ik merk dat wij in het proces weinig in de melk hebben te brokkelen hebben. Alle seinen staan op rood", zei Jelle van der Knoop, voorzitter van de GBB eerder op de dag tegen NU.nl.

Zowel de GBB als het Gasberaad besloten dinsdag uit het overleg voor een nieuw schadeprotocol te stappen.

Wiebes liet vorige week tijdens zijn bezoek aan Groningen weten dat een nieuw protocol er "zo snel mogelijk" moet komen.

Winning

In het debat zal ook de hoogte van de gaswinning ter sprake komen. Een ruime Kamermeerderheid wil die verlagen, alleen is niet iedereen het eens over het precieze niveau. Wiebes wacht op een advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat binnen twee weken naar de bewindsman wordt gestuurd.

De SodM kijkt daarbij naar de veiligheid en niet naar de leveringszekerheid. Uiteindelijk bepaalt Wiebes wat er met de gaswinning gebeurt, al wordt het advies meestal opgevolgd.