PvdA ziet geen bezwaren voor aanblijven Kamerlid Moorlag

Moorlag lag onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van de Drentse sociale werkplaats Alescon arbeidsgehandicapten in dienst heeft genomen via een uitzendbureau. Dat is voor de werkgever goedkoper waardoor er meer mensen in dienst konden worden genomen. Moorlag zette daarmee in op maximale werkgelegenheid.

De uitzendkrachten verdienden echter minder dan hun collega's in vaste dienst en dat zorgde voor een kloof tussen Moorlag en de PvdA. Die partij strijdt juist tegen deze vorm van schijnconstructies.

De commissie die daarop onderzoek deed naar de positie van Moorlag, wijst er nu op dat het Groningse Kamerlid goede bedoelingen had en dat hij enkel en alleen wilde dat zoveel mogelijk mensen aan het werk geholpen werden. De partij heeft hier begrip voor op kunnen brengen.

Moorlag zegt op zijn beurt dat hij inziet dat de constructie "in de kern niet juist was'' en heeft zijn excuses aangeboden. Hij ziet nu volgens het partijbestuur dat "als twee collega’s naast elkaar hetzelfde werk doen, ze daar dezelfde beloning voor moeten ontvangen''.

Onrust

De kwestie over zijn besluiten als bestuurder van Alescon, leidde tot grote onrust in de PvdA. Zo vroeg de jongerenafdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, om het vertrek van Moorlag. Ook het partijbestuur stelde dat het Kamerlid zijn zetel mogelijk moest opgeven.

Moorlag zei echter aan te willen blijven als Kamerlid en vroeg om een onderzoek naar zijn handelen. De commissie stelt dat naar aanleiding van het onderzoek, er zowel bij het partijbestuur als bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA, vertrouwen is om Moorlag in de Kamer te houden.

"Het is goed dat we er samen zijn uitgekomen en dat we nu verder kunnen", reageerde PvdA-leider Asscher.