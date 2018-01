SGP Amsterdam kiest met Paula Schot een vrouwelijke lijsttrekker

De volledige kandidatenlijst zal binnenkort worden bekendgemaakt, aldus de SGP, die dit jaar zelfstandig meedoet aan raadsverkiezingen in de hoofdstad. Schot is werkzaam als opleidingsmanager en geeft het vak Burgerschap op het mbo. Ze is twee jaar landelijk bestuurslid geweest bij SGP-jongeren.

Vanaf de oprichting van de SGP in 1918 was het voor vrouwen onmogelijk zich voor de partij verkiesbaar te stellen. Na jarenlange procedures besloot de Hoge Raad in 2010 dat de SGP vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten. Begin 2013 paste de partij haar vrouwenstandpunt aan.

Bij de vorige raadsverkiezingen in 2014 was Lilian Janse in Vlissingen de eerste vrouw ooit die een zetel behaalde voor de SGP.