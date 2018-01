Nabestaanden Indië-veteranen maken geen aanspraak op tegemoetkoming

De vergoeding is volgens de rechtbank alleen bestemd voor veteranen en ambtenaren die nog in leven zijn. De rechter gaat met zijn besluit mee met het kabinet.

De zogeheten backpay-uitkering is bedoeld voor wie tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse dienst in Indië werkte, maar niet kreeg uitbetaald. Over de misgelopen soldij en salaris is decennialang gesoebat. In 2015 kwam het eindelijk tot een doorbraak, met de toezegging van het kabinet 25.000 euro uit te keren aan iedere rechthebbende.

Nabestaanden vonden dat oneerlijk. Veel gedupeerde militairen en ambtenaren waren inmiddels overleden en hun erfgenamen konden volgens het Rijk geen aanspraak maken op de regeling. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter, oordeelde woensdag dat de regering in haar recht staat.