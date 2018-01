Recordaantal wethouders veranderde van baan in 2017

Het populairst is het burgemeesterschap. Zeventien wethouders zijn in 2017 burgemeester geworden.

Elf wethouders vonden een andere politieke werkkring. Zo werden Kajsa Ollongren (wethouder te Amsterdam) en Hugo de Jonge (wethouder te Rotterdam) minister. Nog eens elf wethouders kregen een baan in het bedrijfsleven of in de non-profitsector.

Overstappers waren niet de enige wethouders die vorig jaar stopten met hun functie. Voor 75 wethouders kwam de politieke val. Ze gingen op politieke gronden tijdelijk of definitief onderuit, aldus Binnenlands Bestuur. Voornaamste oorzaak was een breuk in de coalitie, vaak als gevolg van verstoorde onderlinge verhoudingen of een conflict over herindelingsplannen.

Voor maar liefst 47 bestuurders eindigde het wethouderschap vanwege de herindeling van hun gemeente.