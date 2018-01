Ambassadeur VS wil niet ingaan op uitspraken over 'brandende politici'

Hoekstra raakte vorige maand in opspraak naar aanleiding van een interview met Nieuwsuur. Daarin werd een oud fragment aangehaald van een conferentie waarin Hoekstra zei dat er in Nederland no-gozones bestaan waar auto's en politici in brand worden gestoken.

De kersverse ambassadeur werd er op zijn eerste persconferentie meermaals naar gevraagd. In eerste instantie verwees hij naar een eerdere verklaring, waarin hij zei dat deel van het gesprek met Nieuwsuur ''te betreuren''.

Maar toen de vraag door andere journalisten opnieuw werd gesteld, begon Hoekstra de vraag te negeren.

Chaos

Tegenover NOS-correspondent Wouter Zwart ontkende Hoekstra destijds aanvankelijk de betreffende uitspraken te hebben gedaan en noemde hij de bewering dat dat wel zo is "onjuist" en zelfs "nepnieuws".

Even later in het gesprek stelde Hoekstra bovendien dat hij het kort tevoren uitgesproken woord nepnieuws niet had gebruikt. Op Twitter liet Hoekstra vervolgens weten: "In 2015 heb ik opmerkingen geplaatst en ik betreur het Nieuwsuur-interview. Alstublieft, accepteer mijn excuses. Ik ben in Nederland geboren en hou van het land."

Trump

Hoekstra werd in november bevestigd als nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, nadat hij door president Trump was voorgedragen. Hij migreerde op zijn derde met zijn ouders naar de Verenigde Staten, en begon in 1993 aan een lange politieke carrière in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De ambassadeur staat bekend als één van de meest behoudende Republikeinse politici en was onder meer betrokken bij de oprichting van de oer-conservatieve Tea Party-beweging.