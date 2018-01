Minister laat zich 'niet opjagen' in discussie over Lelystad Airport

"Ik laat me niet opjagen, maar ook niet afremmen", zei Van Nieuwenhuizen maandag tegen NU.nl bij de opening van de vernieuwde werkruimte voor de luchtverkeersleiding bij Schiphol.

De bewindsvrouw wil eerst duidelijkheid voordat ze iets zinnigs over de definitieve opening van Lelystad Airport kan zeggen. "Begin februari hebben we alle cijfers en feiten op een rij zodat we een beslissing kunnen nemen."

Tegen die tijd zijn ook de herziene cijfers over de effecten op het milieu beschikbaar. Daar zaten in eerste instantie fouten in.

Uitstel

Coalitiepartij ChristenUnie liet vorige week weten dat over uitstel valt te praten. "Ik kan me voorstellen dat we eerst wachten op het eindplaatje, voordat we met iets beginnen zonder dat we weten waar het eindigt", zei Kamerlid Eppo Bruins tegen het AD.

Dat was een duidelijke trendbreuk met de communicatie vanuit de regeringspartijen tot dan toe. VVD, CDA en D66 spraken zich allen ferm uit om zich te houden aan de gemaakte afspraken, ondanks de roep om uitstel van bijna de gehele oppositie en belangengroepen die bewoners uit de regio vertegenwoordigen.

Als de ChristenUnie doorzet, bestaat er geen Kamermeerderheid meer om Lelystad in april 2019 te openen, maar Van Nieuwenhuizen baalt niet van die uitspraken. "Ik hou me aan afspraken. Dan is het niet relevant of ik wel of niet ergens van baal."

2023

Veel partijen willen dat Lelystad Airport zijn deuren pas opent als de volledige herindeling van het luchtruim is voltooid. Dat is volgens Van Nieuwenhuizen niet eerder dan 2023.

Zo lang wil de bewindsvrouw in ieder geval niet wachten. Er is haast geboden omdat Schiphol het plafond van de maximale vliegcapaciteit nadert. Dat werd maandag nogmaals bevestigd door de nieuwste vervoerscijfers van de luchthaven.

Lelystad, dat onderdeel uitmaakt van deSchiphol Groep, moet daarom op termijn vakantieverkeer overnemen, zodat Schiphol zich meer kan richten op de langeafstandsvluchten.

De maandag officieel geopende ruimte voor de luchtverkeersleiding van de militaire en civiele luchtvaart tot ongeveer 7,5 kilometer hoogte, zal de nieuwe herindeling niet versnellen. Voorheen zat de militaire tak ergens anders, het samenvoegen moet tot betere samenwerking leiden.

"Het is wel beter voor het proces. Je bewaakt niet meer vanuit de loopgraven je eigen belang, maar kijkt nu samen naar het belang om het luchtruim zo optimaal mogelijk te gebruiken", aldus Van Nieuwenhuizen.