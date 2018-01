PvdA-commissie onderzoekt in opspraak geraakte Kamerlid Moorlag

Het partijbestuur en veel prominente PvdA'ers zouden willen dat Moorlag aftreedt, maar hij wil zelf niet het veld ruimen voor hij rekenschap heeft kunnen afleggen aan zo'n commissie.

De commissie bestaat uit Hans Spigt, Saskia den Uyl-Noorman en Thea van der Veen. Zij gaan onderzoeken of Moorlag ''nog geloofwaardig kan opereren als Kamerlid voor de PvdA'', schrijft het partijbestuur aan de leden. De commissie moet binnen een week verslag uitbrengen.

Geen overeenstemming

Op Twitter spreekt Moorlag echter tegen dat er overeenstemming was tussen hem en het partijbestuur over de commissie en het onderzoek.

Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar schrijft in een brief aan de leden dat de commissie er komt op verzoek van Moorlag.

"William Moorlag wil graag dat er naast de vele gesprekken met een blik van buiten naar de situatie gekeken wordt", schrijft zij.

"Op zijn voorstel heeft het partijbestuur dat verzoek ingewilligd en drie partijgenoten gevraagd die [...] onafhankelijk en scherp het handelen van William Moorlag, de fractie en het partijbestuur kunnen onderzoeken, evenals de vraag of William Moorlag nog geloofwaardig kan opereren als kamerlid voor de PvdA."

Moorlag is het dus met deze lezing niet eens, al geeft hij niet aan over welk element geen overeenstemming was.

Onder vuur

Moorlag ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats mensen in dienst heeft genomen met een voor hen nadelige schijnconstructie. De kwestie ligt gevoelig omdat juist de PvdA van de strijd tegen schijnconstructies een speerpunt heeft gemaakt.

Afgelopen zaterdag liet Moorlag weten voorlopig niet van plan te zijn om op te stappen. ''Zolang geen zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden en daardoor niet transparant en deugdelijk verantwoording kan worden afgelegd, zal ik geen gehoor geven aan de oproep van het partijbestuur en deze positie in de fractie innemen'', aldus het Kamerlid in een verklaring.

Asscher

PvdA-leider Lodewijk Asscher liet eerder nog weten dat Moorlag kan aanblijven. Hij zou als directeur geen kwade intenties hebben gehad en alleen zoveel mogelijk mensen aan het werk hebben willen houden.

Het AD berichtte zaterdag echter dat het partijbestuur een 'zwaarwegend advies' heeft gegeven aan de fractie dat Moorlag niet meer kan aanblijven.

Moorlag liet zaterdag verder weten dat hij Asscher telefonisch heeft gesproken. ''We hebben een agreement to disagree moeten sluiten'', aldus Moorlag over de uitkomst van dit gesprek, waarmee hij aangeeft dat ze het niet eens zijn geworden.