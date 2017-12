Tweede Kamer wil opheldering over bijdrage Staat aan reorganisatie NAM

De partijen willen onder andere van minister Eric Wiebes van Economische Zaken weten waarom deze kosten niet aan de Tweede Kamer zijn gemeld en wat de afspraken tussen NAM en EBN precies inhouden. Het gaat om een bedrag van 48,7 miljoen euro, meldde de Volkskrant woensdag.

Het bedrag was bestemd voor een vertrekregeling voor boventallige NAM-medewerkers. Het geld kwam van Energie Beheer Nederland (EBN), voorheen de Staatsmijnen, dat volledig eigendom is van de staat. Het ministerie van Economische Zaken is de enige aandeelhouder.

Volgens geheime afspraken deelt EBN mee in de opbrengsten, maar moet het ook meebetalen aan kosten. Het bedrijf stemde aanvankelijk niet in met de bijdrage van bijna vijftig miljoen, maar ging overstag na druk van de NAM en tussenkomst van accountant Ernst & Young.

Kamervragen

Onder andere Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Agnes Mulder (CDA) hebben vragen gesteld over de bijdrage van de Nederlandse staat. Henk Nijboer van de PvdA zegt een Kamerdebat te willen over de kwestie. Politieke partijen SP en PVV zijn verontwaardigd over de gang van zaken.

De NAM maakte vorig jaar een winst van een half miljard euro. Het bedrijf gaat reorganiseren omdat het veel geld kwijt is aan de schade en het versterken van woningen in Groningen. Ook mag het steeds minder gas winnen.