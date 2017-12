Amerikaanse ambassadeur in Nederland noemt eigen uitspraken nepnieuws

Hoekstra zei destijds tijdens een debat dat de 'islamitische beweging' chaos veroorzaakt in Europa. "Chaos in Nederland. Er zijn auto's die worden verbrand en er zijn politici die worden verbrand. En ja, er zijn no-gogebieden in Nederland."

Tegenover NOS-correspondent Wouter Zwart ontkent Hoekstra deze uitspraken en noemde hij de bewering dat hij ze heeft gedaan "onjuist" en zelfs "nepnieuws." Even later in het gesprek zegt Hoekstra, die in januari naar Nederland komt, ook nog dat hij het kort tevoren uitgesproken woord nepnieuws niet heeft gebruikt.

Ook veel Amerikaanse media hebben het opmerkelijke interview met Hoekstra inmiddels opgepikt.

Rutte

Premier Mark Rutte gaf vrijdag in een reactie aan uit te kijken naar de komst van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur, en wilde geen commentaar geven op de uitspraken die Hoekstra over Nederland heeft gedaan. "We gaan eerst eens kennismaken en proberen een relatie op te bouwen", aldus Rutte.

Hoekstra werd in november bevestigd als nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, nadat hij door president Trump was voorgedragen. Hij migreerde op zijn derde met zijn ouders naar de Verenigde Staten, en begon in 1993 aan een lange politieke carrière in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De ambassadeur staat bekend als één van de meest behoudende Republikeinse politici en was onder meer betrokken bij de oprichting van de oer-conservatieve Tea Party-beweging.