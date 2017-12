Maurice Meeuwissen is nieuwe lijsttrekker PVV Rotterdam

De eerste die vorige week werd voorgesteld als PVV-lijsttrekker in Rotterdam, Géza Hegedüs, moest één dag na zijn presentatie alweer het veld ruimen.

Hij bleek in het verleden racistische uitspraken te hebben gedaan en was een sympathisant van de Holocaust-ontkenner David Irving. PVV-leider Geert Wilders zei het zichzelf aan te rekenen dat de achtergrond van Hegedüs niet goed genoeg was gecheckt. Hij beloofde de nieuwe kandidaat ''beter te zullen googelen''.

Meeuwissen woonde in diverse Rotterdamse wijken, waaronder Blijdorp en Kralingen, en is een IT’er met brede werkervaring en opleidingsachtergrond, aldus de partij in een persbericht. ''Met Maurice hebben we een kei als lijsttrekker. Niet lullen maar poetsen is zijn motto. Hij is enorm gedreven Rotterdam terug te geven aan de Rotterdammers. Ik heb er enorm veel vertrouwen in', aldus Wilders.

Trots

''Ik ben ontzettend trots de PVV-kar in Rotterdam te mogen trekken. Mijn belangrijkste drijfveer is Rotterdam weer terug te geven aan de Rotterdammers'', zegt de kersverse lijstaanvoerder. ''De islamitische ideologie moet worden teruggedrongen, vrouwen en homo’s moeten altijd veilig over straat kunnen, het azc in Beverwaard en de Essalam-moskee moeten meteen worden gesloten.''

In dertig gemeenten doet de PVV mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, maakte Wilders vrijdag bekend. ''Die verstevigde basis gaan we de komende jaren verder uitbouwen. Daar verheug ik mij op.''