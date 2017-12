Hogere boete voor misbruik ov-studentenkaart

Voor vergeetachtige studenten wordt de boete juist lager, van 97 naar 75 euro voor de eerste twee halve maanden. Als de studentenkaart na uitschrijving helemaal niet wordt gebruikt, volgt er geen boete meer.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil daarmee het aantal boetes fors terugdringen, laat ze de Tweede Kamer weten.

Afgestudeerde studenten krijgen ook langer de tijd om het door de overheid betaalde abonnement voor vrij reizen stop te zetten, namelijk tien dagen in plaats van de huidige vijf. Het automatisch stoppen van het vrij reizen zou het makkelijkst zijn en is technisch mogelijk, maar kan tot 100 miljoen euro gaan kosten.

De laatste jaren is het bedrag aan boetes gedaald, van 52,6 miljoen euro in 2014 tot 40,7 miljoen vorig jaar.

'Frustrerend'

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is erg blij dat studenten geen boete meer krijgen als de kaart na uitschrijving niet meer wordt gebruikt . ''Het is als student onwijs frustrerend om honderden euro’s aan boetes te krijgen, terwijl ze geen kilometer gereisd hebben met de ov-kaart. We zijn blij dat dit aangepakt wordt”, zegt ISO-voorzitter Rhea van der Dong.

Het ISO is geen groot voorstander van het verhogen van de ov-boete, maar kan zich wel vinden in het voorgestelde systeem, omdat het studenten meer tijd geeft om hun ov-abonnement stop te zetten. Daarnaast wijst het ISO erop dat het van groot belang is dat een student voldoende waarschuwingen heeft gekregen voordat de hogere ov-boete ingaat.

''Studenten moeten voldoende gewaarschuwd zijn dat ze hun ov-abonnement stop moeten zetten voordat ze een hogere boete krijgen. Het kan niet zo zijn dat een student nog geen boete op de mat heeft gehad, maar wel al wel het dubbele bedrag neer moet tellen. Als dit systeem ingaat, moet de communicatie van DUO echt beter."