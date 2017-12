Minister blijft bij opening vliegveld Lelystad in april 2019

"De opening op 1 april 2019 blijft de doelstelling", zei Van Nieuwenhuizen dinsdagavond in de Tweede Kamer tijdens een debat.

De bewindsvrouw wil daarbij de betrokken partijen, zoals omwonenden, zo volledig mogelijk en per stap informeren.

Want juist in de communicatie rondom de bouw van het nieuwe vliegveld zijn de grootste fouten gemaakt, zegt Van Nieuwenhuizen. "Dat leidde tot onrust en zorgen. Dat moeten we anders doen."

Ze houdt nog wel een slag om de arm, want misschien is er onvoorzien toch meer tijd nodig om alles uit te zoeken.

Uitstel

Oppositiepartijen vragen juist om uitstel, zij willen eerst dat het Nederlandse luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Ze doen die oproep nadat een bewonersdelegatie uit de omliggende vijf provincies uitstel adviseerde aan Van Nieuwenhuizen. De bewindsvrouw had zelf om dat advies gevraagd. De bewoners vrezen voor geluidsoverlast met de huidige plannen.

Maar het openen van een vliegveld kun je niet zo eenvoudig uitstellen, zei Van Nieuwenhuizen. "Je kunt niet zomaar een maand opschuiven, je werkt met halve jaren." Omdat ze een start in de winter niet ziet zitten, spreek je al gauw over een jaar uitstel, en dat wil dit kabinet voorkomen.

"Dat is de achterliggende reden dat we maximaal inzetten om de geplande datum te gaan halen", aldus Van Nieuwenhuizen. Het opnieuw indelen van het luchtruim vergt veel tijd waardoor de opening in april 2019 zo goed als zeker niet wordt gehaald.

Fouten

De onrust en zorgen komen onder andere voort uit fouten die zijn gemaakt in de milieueffectrapportage (MER). Onder andere GroenLinks en SP willen een volledig nieuw rapport laten opstellen.

Maar hoewel Van Nieuwenhuizen zich "buitengewoon ongemakkelijk" voelt over de fouten, gaat ze niet opnieuw naar de tekentafel. In plaats daarvan wordt de oude MER geactualiseerd.

Daarna kunnen er definitief besluiten worden genomen over de aanvliegroutes. Van Nieuwenhuizen neemt daar volgend jaar maart een besluit over, liet ze de Kamer eerder deze week weten.

Vakantievluchten

Vliegveld Lelystad moet op termijn vluchten van Schiphol overnemen omdat de maximale capaciteit in zicht komt.

Het gaat met name om vakantieverkeer zodat Schiphol zich kan blijven concentreren op de langeafstandsvluchten. Die zijn belangrijk voor het internationale netwerk van de luchthaven en voor de internationale positie van KLM.