Geert Wilders belooft PVV-kandidaten 'beter te zullen googelen'

''We hadden misschien niet alles kunnen vinden, maar wel meer dan we hebben gedaan'', aldus Wilders. Hegedüs kwam in opspraak door onder andere racistische uitspraken die hij in het verleden had gedaan.

''Het was een verkeerde beslissing om hem lijsttrekker te maken'', aldus de PVV-leider. Hij wil de nieuwe lijsttrekker van de PVV in Rotterdam op korte termijn presenteren.

Hegedüs werd donderdag gepresenteerd als lijsttrekker van de PVV voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, maar een dag later nam de partij alweer afscheid van hem.

Holocaustontkenner

RTL Nieuws meldde dat Hegedüs in 2014 respect zou hebben betuigd aan holocaustontkenner David Irving.

De Volkskrant schreef dat Hegedüs heeft gezegd dat hij "stapje voor stapje'"een staat van alleen etnische Nederlanders wil. "Mohammedanen" en niet-blanke Nederlanders zouden, zo nodig, met dwang moeten worden uitgezet.

De PVV heeft al langer moeite met het vinden van geschikte kandidaten voor politieke functies. In 2010 vertrok Tweede Kamerlid James Sharpe nadat hij in opspraak kwam na berichten over misleiding en mishandeling. Ook was daar Eric Lucassen, het Kamerlid dat is veroordeeld wegens ontucht en tegen wie aangifte is gedaan wegens bedreiging en intimidatie. Hij mocht van Wilders uiteindelijk in de Kamer blijven.

Wilders kondigde eerder dit jaar aan dat de PVV in meerdere steden voor het eerst zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2018 plaatsvinden. De PVV beperkte zich eerder tot de gemeenten Almere en Den Haag.