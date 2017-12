VVD onderzoekt rol Kamerlid bij overtreden verhuurregels Amsterdam

De VVD'er is in opspraak geraakt na berichtgeving van Het Parool. Die krant meldde zaterdag dat in een aantal verhuurde huizen van Van Haga te veel mensen wonen.

Van Haga heeft gezegd dat hij deze regelgeving, die per januari van dit jaar is ingegaan, zo goed mogelijk naleeft. De integriteitscommissie zal onderzoeken of hij dit ook heeft gedaan, aldus de woordvoerder.

''Iedereen moet de regels naleven. Zeker een Kamerlid die een voorbeeldfunctie heeft." Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft om het onderzoek gevraagd.

Negatief

Van Haga mag van zijn partij voorlopig wel zijn werk blijven doen. Dijkhoff wil niet zeggen wat er gebeurt als de commissie vaststelt dat de conclusie negatief uitvalt voor de politicus.

''Ik vind het verstandig om de feiten op een rij te krijgen, en de heer Van Haga trouwens zelf ook'', aldus Dijkhoff. Hoe lang het onderzoek duurt, weet de VVD-fractievoorzitter nog niet. Hij neemt de uitkomst ''heel serieus'', want hij kan zich voorstellen dat mensen denken: alweer een VVD'er die in opspraak raakt.

Regels

Van Haga bezit meer dan honderd adressen, vooral in Amsterdam en Haarlem. Hij zit sinds oktober in de Tweede Kamer voor de liberalen. Volgens Het Parool overtreedt Van Haga in zeven of acht panden de regels door meer huurders te huisvesten dan is toegestaan.

Amsterdammers konden tot 1 januari 2017 als woongroep op één contract een huis huren. Deze regelgeving is echter gewijzigd. Deze oude "woongroepen" worden nu beschouwd als kamerverhuur.

De eigenaar van zo'n pand moet hier een nieuwe vergunning voor aanvragen. Ook moeten de panden deels worden verbouwd; zo moet er betere geluidsisolatie worden aangelegd.

'Razzia'

Dat heeft Van Haga allemaal niet gedaan. Om het probleem uit de weg te gaan, heeft hij volgens Het Parool contracten met huurders opgezegd. Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag heeft hier diverse boze huurders over gesproken.

Van Haga stelt in een reactie aan Het Parool dat hij had gerekend op een overgangssituatie. Hij noemt de eisen van de gemeente "onrealistisch" en stelde dat wethouder Laurens Ivens "een razzia heeft gehouden". Voor deze vergelijking bood de VVD-parlementariër via Twitter zijn excuses aan.