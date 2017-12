Definitief besluit over aanvliegroutes Lelystad Airport mogelijk in maart

Dat heeft ze de Tweede Kamer maandag laten weten.

Oorspronkelijk moest de knoop hierover al in november worden doorgehakt, maar onder meer omdat het milieueffectenrapport (MER) moet worden geactualiseerd duurt het allemaal langer. Dat moet gebeuren omdat in de MER uit 2014 fouten zaten.

In de omliggende provincies is veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes voor het vliegveld. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast. Actiegroepen pleitten eerder in de Tweede Kamer voor een volledig nieuw milieueffectrapport.

Een volledige herziening van het nationale luchtruim kan de hinder doen afnemen voor de bewoners. Maar de minister laat weten dat dat niet voor 2023 zal gebeuren. Verscheidene partijen in de Kamer wilden dit proces graag versnellen.

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer met Van Nieuwenhuizen over de MER en Lelystad.

Tegenstanders

Al jaren geleden is besloten dat Lelystad vakantievluchten van het overvolle Schiphol zou gaan overnemen. De tegenstand groeide afgelopen zomer toen bleek dat in- en uitgaand vliegverkeer zeker tot 2023 laag over Oost- en Noord-Nederland zal gaan omdat er hoger in het luchtruim geen plaats is.

Het ministerie heeft in de afgelopen maanden een aantal door tegenstanders ontdekte fouten in procedures erkend.