Nederland gaat zich in Veiligheidsraad richten op thema gerechtigheid

Zijlstra sprak Guterres in New York. Het is het eerste bezoek van Zijlstra aan de VN. Nederland is volgend jaar een jaar lid van de VN-Veiligheidsraad.

"Ik vind het belangrijk dat we in 2018 geloofwaardige en constructieve voorstellen doen in de Veiligheidsraad", zei Zijlstra. "Alleen dan ben je effectief, en boek je resultaten in plaats van veto's."

Nederland wil in de Veiligheidsraad werken aan het voorkomen van conflicten door zo vroeg mogelijk de dieperliggende oorzaken van instabiliteit aan te pakken, aldus Zijlstra.

Duurzame vrede

Verder benadrukte de minister dat gerechtigheid noodzakelijk is om duurzame vrede te bereiken in onder meer Syrië en Jemen. Ook wil Nederland bijdragen aan betere en goed uitgeruste vredesoperaties om mensen in conflictgebieden zo goed mogelijk te kunnen beschermen.

Zijlstra sprak in New York ook met het Nederlandse team dat druk is met de laatste voorbereidingen voor het lidmaatschap van de Veiligheidsraad.