PVV neemt na een dag alweer afscheid van lijsttrekker Rotterdam

Volgens RTL Nieuws zou Hegedüs in 2014 respect hebben betuigd aan holocaustontkenner David Irving.

De Volkskrant meldt dat Hegedüs heeft gezegd dat hij 'stapje voor stapje' een staat van enkel etnische Nederlanders wil. "Mohammedanen" en niet-blanke Nederlanders zouden, zo nodig, met dwang moeten worden uitgezet.

De krant citeert uit een podcast van de extreemrechtse Erkenbrand waar Hegedus heeft gezegd dat hij vindt dat de PVV zich teveel focust op de islam en te weinig op ras en in het bijzonder te weinig op het zwarte ras.

"In een stad als Rotterdam waar ik vandaan kom, zie je grotendeels alleen maar negers met Nederlandse jonge vrouwen. Dat is het grote gevaar", citeert de krant.

Onaanvaardbaar

Zelf wil de partij niet ingaan op de exacte reden voor het gedwongen vertrek en spreekt van "nieuwe, ons niet bekende, informatie". Wilders laat weten dat hij de situatie "betreurt"."Als we dit hadden geweten dan was de heer Hegedüs nooit op de lijst gezet."

De PVV kwalificeert de nieuwe informatie als "onaanvaardbaar", maar wat de partij exact te ver vindt gaan, is niet duidelijk. Hegedüs is per direct van de lijst verwijderd. Een nieuwe lijsttrekker wordt volgende week bekendgemaakt.

Voor Wilders is de situatie extra pijnlijk. Eerder zei hij tegenover RTL Nieuws dat hij de screening van kandidaat-raadsleden zou overlaten aan de Provinciale Staten. Alleen de screening van Rotterdam zou hij voor eigen rekening nemen.

Selectie

Wilders kondigde eerder dit jaar aan dat de PVV in meerdere steden voor het eerst zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaatsvinden. De PVV beperkte zich eerder tot de gemeenten Almere en Den Haag.

De PVV heeft al langer moeite met het vinden van geschikte kandidaten voor politieke functies. In 2010 vertrok Tweede Kamerlid James Sharpe nadat hij in opspraak kwam na berichten over misleiding en mishandeling. Ook was daar Eric Lucassen, het Kamerlid dat is veroordeeld wegens ontucht en tegen wie aangifte is gedaan wegens bedreiging en intimidatie. Hij mocht van Wilders uiteindelijk in de Kamer blijven.

Gidi Markuszower, die nu namens de PVV in de Kamer zit, werd eerder nog door de AIVD bestempeld als "risico voor de integriteit van Nederland" vanwege zijn contacten met een "buitenlandse veiligheidsdienst"; waarschijnlijk de Israëlische geheime dienst, zo schreef de Volkskrant een jaar geleden.