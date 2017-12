EU-leiders niet nader tot elkaar gekomen over asielbeleid

De top sprak over de toekomst van het asielbeleid om beter met crises te kunnen omgaan. Op tafel lag onder meer de door Oost-Europa fel bestreden verplichte verdeling van asielzoekers over de EU.

Voor de top begon had Rutte fel uitgehaald naar de Hongaarse premier Viktor Orban, die asielquota wil afkopen door geld te storten in een Afrikafonds dat migranten moet weerhouden de oversteek te wagen. Orban en zijn collega’s uit Polen, Tsjechië en Slowakije boden woensdag 35 miljoen euro aan voor het Afrika-fonds, dat ervoor moet zorgen dat Afrikanen niet naar Europa komen.

"Een schaamteloos verhaal", aldus Rutte. Gevraagd naar de reactie van Orban zei hij: "Iedereen kan goed tegen een stootje."

Solidariteit

Rutte zei te hebben gepleit voor onderlinge solidariteit. "Anders gaat iedereen shoppen wat hij leuk vindt." De EU zou daardoor "verpulveren.'' Volgens Rutte moet er niet alleen een permanent mechanisme komen om grote stromen vluchtelingen te kunnen opvangen maar is daar ook geld binnen de Europese begroting voor nodig.

Brexit

Tijdens de tweedaage top in Brussel komt ook de Brexit uitgebreid aan de orde. De 27 EU-landen komen naar verwachting vrijdagmiddag met hun conclusie over de gesprekken die zijn gevoerd over de Britse uittreding uit de Europese Unie. De verwachting is dat er groen licht wordt gegeven voor verdere onderhandelingen na de overeenstemming over de voorwaarden die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk eerder bereikten.

