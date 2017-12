Oppositie vraagt Shell en Unilever tevergeefs naar invloed dividendmaatregel

"Wees er alsjeblieft eerlijk en transparant over", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver donderdag tegen de gasten in de Kamer die hij samen met PvdA en SP had uitgenodigd.

Klaver wilde specifiek van met name Unilever en Shell weten op welke momenten er contact is geweest met de onderhandelaars gedurende de formatie.

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher wilde weten wat er speelde afgelopen zomer toen de regering werd gevormd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Asscher vermoedt dat er wellicht sprake was van chantage van de multinationals om de afschaffing van de dividendbelasting in het regeerakkoord te krijgen. Het stond namelijk in geen enkel verkiezingsprogramma.

Shell en Unilever maakten er in de Kamer geen geheim van dat ze al jaren pleiten voor de maatregel, die de Nederlandse schatkist op termijn jaarlijks 1,4 miljard euro kost aan gemiste belastinginkomsten.

Het is met name een gebaar richting buitenlandse investeerders in Nederlandse bedrijven, want Nederlanders krijgen de belasting terug van de fiscus. Deze bedrijven moeten het juist van die groep investeerders hebben omdat Nederland een klein land is.

Maar van chantage of dreiging richting de politiek was absoluut geen sprake, benadrukten Shell, Unilever en AkzoNobel.

Shell

Marjan van Loon, directeur van Shell Nederland, zei dat de dividendbelasting in haar gesprekken met bewindslieden gewoon ter sprake is gekomen. "We zijn er al twaalf jaar mee bezig", zei Van Loon na afloop van de hoorzitting. "We zijn dan ook blij met het voornemen om dit af te schaffen."

De gevraagde transparantie over met wie er wanneer is gesproken, geeft ze niet. Daar moet volgens Van Loon verder niets achter worden gezocht. "We zijn altijd open en helder geweest. Er is niets vreemds gebeurd."

Van Loon benadrukt dat ook Nederland profiteert van Shell's aanwezigheid. "Het bedrijf biedt in Nederland werk aan ongeveer tienduizend werknemers, daarnaast profiteert ook de taxichauffeur, schoonmaker en hotelmanager van de jaarlijkse honderdduizend hotelovernachtingen voor de bezoekers van het olie- en gasbedrijf."

Kortom, zo zei Van Loon tegen de aanwezige Kamerleden: "Shell houdt van Nederland. Ik hoop dat die liefde wederzijds is."

Unilever

Ook Kees van der Waaij, commissaris bij Unilever, maakte er donderdag geen geheim van dat het bedrijf er bij verschillende regeringen op aandrong om de dividendbelasting te schrappen. "Er is niets nieuws onder de zon", zei hij, al was de onderneming daar niet eerder zo open over.

Net als Shell heeft Unilever ook een hoofdkantoor in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. De onderneming wil op den duur terug naar één standplaats en de dividendkwestie is belangrijk in het advies dat de raad van commissarissen daarbij geeft, zei Van der Waaij.

"We zijn al decennialang in dialoog met de overheden", zei de commissaris. Maar ook hij wilde niets specifieks kwijt over die contacten.

Klaver deed nog een vergeefse poging en vroeg of de Kamervoorzitter de genodigden misschien kon aansporen antwoord te geven op zijn vraag. "Ze zijn antwoorden verschuldigd aan het Nederlandse volk", vond de GroenLinks-leider.

Maar de voorzitter verwees naar een oude regel in het parlement: iedereen in de Kamer gaat over zijn eigen antwoorden.

Boven de markt

Zo bleef een belangrijke vraag boven de markt hangen: verplaatsen Shell en Unilever hun hoofdkantoren in respectievelijk Den Haag en Rotterdam naar Londen als de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft?

Van Loon liet, bewust of onbewust, ruimte voor interpretatie in haar antwoorden: "We blijven hier graag, ik hoop dat de politiek hier ook zo over denkt." En: "We zijn loyaal aan Nederland, maar dit is een grote zorg."

Van der Waaij gaf eveneens geen uitsluitsel: "We willen een juiste en zorgvuldige afweging maken voor zo’n belangrijke beslissing. Zo’n dividendmaatregel helpt daar absoluut bij."

Unilever kijkt ook naar andere zaken die belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat zoals onderwijs, infrastructuur en een stabiele overheid. "Het is een heel mandje aan vestigingsfactoren", aldus de Unilever-commissaris.

Ondanks de soms hoog oplopende discussie in de Kamer over of bedrijven al dan niet teveel bevoordeeld worden door dit kabinet, willen zowel Shell als Unilever hun speciale band met Nederland benadrukken.

Van der Waaij: "We zitten al honderd jaar in Nederland en hopen nog honderd jaar te blijven."

Shell-directeur Van Loon: "Geel en rood is al heel lang oranje, laten we dat zo houden."