Denk doet mee aan raadsverkiezingen in Rotterdam

Kuzu deed de bekendmaking bij de Essalammoskee in Rotterdam, waar Geert Wilders liet weten dat Géza Hegedüs PVV-lijsttrekker wordt in Rotterdam.

"Elke keer als Wilders met zijn uitspraken zorgt voor polarisatie, angst en haat, sta ik tegenover hem, om hem te bestrijden op een democratische wijze. Dat hebben wij onze kiezers beloofd. Dat doen wij in de Tweede Kamer, dat doen wij vandaag hier in Rotterdam en dat zullen wij altijd blijven doen", aldus Kuzu.

Lijsttrekker

Denk kreeg tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zo'n acht procent van de stemmen in Rotterdam. Een lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen is nog niet bekend. Kuzu zegt dat zijn partij mensen "die in de steek gelaten zijn door het stadsbestuur weer hoop en perspectief wil bieden." Volgens hem is het armoedebeleid uitgehold, terwijl miljoenen zijn uitgegeven aan wolkenkrabbers en markthallen.

De partij doet ook mee in onder meer Amsterdam, Utrecht en Schiedam.

Hegedus

Hegedüs, de PVV-lijsttrekker in Rotterdam, is oud-militaire en heeft geen politieke achtergrond. Hij is blij met de kans die hij nu bij de PVV krijgt. "Er moet een einde komen aan de islamisering. Rotterdam moet weer van de Rotterdammers worden en moeten weer veilig over straat kunnen", aldus Hegedüs.