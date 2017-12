Interview Roemer: 'Waren er maar wat meer aardige mensen in de politiek'

"De sfeer in de partij was zoals ik het graag wil", zei Roemer woensdag in een Haags café nadat hij zijn aftreden publiekelijk had gemaakt.

Alles moest in stelling worden gebracht om een nieuwe periode als oppositiepartij aan de slag te gaan. Nieuwe fractieleden hebben het Kamerwerk onder de knie en de medewerkers hebben hun juiste plek gevonden.

Roemer: "Ik word bijna aan alle kanten voorbij gerend in enthousiasme. Toen dacht ik: aan het eind van het jaar is een heel mooi moment".

Dat was voor de socialist belangrijk: rust in de tent. Want voor Roemer, inmiddels een van de meest ervaren Kamerleden, was het afgelopen jaar misschien wel zijn meest tumultueuze.

Bijna op de dag af een jaar geleden moest hij anonieme kritiek vanuit zijn fractie incasseren. Een lang spoedberaad volgde, maar Roemer hield het vertrouwen van de fractie. De campagne naar de Tweede Kamerverkiezingen kwam eraan. Roemers derde als partijleider.

Driemaal is scheepsrecht, zei hij tijdens het verkiezingsdebat in Carré, maar nadat de goedlachse Brabander al inmiddels twee verkiezingen had verloren kwamen er ook in maart geen zetels bij.

Roemer speelde afgelopen zomer al met het idee het fractievoorzitterschap neer te leggen. Maar, zoals dat gaat in Den Haag, zodra je bekendmaakt dat je met die gedachte speelt, is het besluit voor de buitenwereld al genomen.

Stond uw leiderschap onder druk?

"Nee. Dan was het uitgelekt en hadden jullie er wel iedere dag een artikel over geschreven."

Dat was vorig jaar ook het geval.

"Dat gebeurt altijd als er in een partij wat gebeurt."

U hebt geen druk gevoeld vanuit de partij?

"Nee, absoluut niet. Dat merkte ik ook aan de warme reacties binnen de partij."

Afgelopen zomer vroeg ik u nog: wat is de houdbaarheid van een lijsttrekker. Toen zei u: politiek moet niet te vluchtig worden.

"Ik moet u nu heel eerlijk bekennen dat ik toen, ondanks dat ik de meest betrouwbare politicus ben, toch tegen u een klein beetje heb gejokt."

U wist toen al dat u wilde vertrekken?

"Nee, maar ik was er wel over aan het nadenken. Heel soms mag een leugentje om bestwil. Als je dan zegt dat je daar over nadenkt, dan ben je ook weg."

Doet het pijn?

"Rationeel niet. Ik ben trots en neem met een goed gevoel afscheid."

"Maar emotioneel doet het wel wat. Ik ben 38 jaar zeer actief geweest voor de partij op alle mogelijke niveaus. Ik kan me haast geen leven zonder prominent SP'er te zijn voorstellen. Ik ben heel erg benieuwd wat de komende tijd gaat brengen."

U benadrukt steeds dat u als meest betrouwbare politicus wordt gezien.

"Ik vind het veel waard en ik heb er heel veel aan gehad. Mijn moeder zei altijd: jongen, wie veel liegt, moet veel onthouden."

Maar in de wandelgangen wordt ook wel gezegd: misschien is Emile Roemer te aardig geweest om een fractievoorzitter te zijn.

"Met dat soort duidingen kan ik helemaal niets. Ik ben het er ook niet mee eens. Sterker nog: waren er maar wat meer aardige mensen in de politiek."