Minister Koolmees vindt dat 'inburgering op de schop moet worden genomen'

Koolmees zegt in de krant geschrokken te zijn van het aantal Somaliërs en Eritreeërs in Nederland dat geen opleiding heeft gevolgd en in de bijstand zit. ''Daar kun je echt wel spreken van een gebrek aan integratie.'' Ook de oplopende wachtlijsten voor inburgeringsexamens noemt hij als probleem.

Hij wil dat vanaf dag één met taalles wordt gestart. Ook moet gelijk worden begonnen met een soort scan. ''Wie is deze persoon, wat is het opleidingsniveau, wat voor ervaring heeft hij of zij? Aan de hand daarvan schat je dan in wat het beste vervolgtraject is.'' Die verantwoordelijkheid komt bij de gemeenten te liggen, zegt Koolmees.

Hij wil dat gemeenten cursussen, zoals taallessen inkopen bij inburgeringsbureaus. ''Waarbij wordt geselecteerd op kwaliteit. Want nu zijn er sommige bureaus die hartstikke goed werk leveren, maar ook die er met de pet naar gooien", zegt hij in De Telegraaf.

Koolmees houdt wel een slag om de arm. ''Ik ga alleen geen gouden bergen beloven; dit onderwerp blijft altijd ingewikkeld.''