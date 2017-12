Irritatie bij VVD over sneeuwbestendigheid NS

"Zodra het KNMI een kleurcode afgeeft, schiet iedereen gelijk in de kramp en is er minder NS-materieel beschikbaar. Ik begrijp daar niets van", zegt VVD-Kamerlid Erik Ziengs tegen NU.nl.

Het weerinstituut kiest in de ogen van Ziengs met het afgeven van een weercode vaak voor zekerheid vooraf. "Het KNMI grijpt daar te snel naar. Mensen blijven vervolgens met angst en beven thuis", aldus Ziengs .

De VVD'er deed er maandagochtend ruim vier uur over om met het openbaar vervoer van Assen naar Den Haag te komen. "Het gekke is dat ik na 7,5 jaar Kamerlidmaatschap goede ervaringen heb op dat traject. Maar met een beetje sneeuwval is de hele boel in rep en roer."

Informatie

Ziengs ergert zich niet alleen aan het terugschroeven van het aantal treinen, aan de informatievoorziening moet eveneens worden gewerkt. "Op de NS-app is niet alle informatie beschikbaar waardoor reizigers als een stel makke schapen op de stations rondlopen."

De liberaal vermoedt dat het onderhoud van de treinen niet deugt. Ook moet er gekeken worden naar de problemen met de wissels die steeds opspelen met het winterweer.

Al deze onderwerpen moeten wat Ziengs betreft aan bod komen tijdens het eerstvolgende gesprek tussen de Tweede Kamer en de vertegenwoordigers uit de spoorsector. "We moeten elkaar kunnen aanspreken op de dingen die verkeerd gaan", aldus Ziengs .

Beeld

De NS laat in een reactie weten het beeld van Ziengs niet te herkennen. "We hebben contact met het KNMI, maar we hebben ook een eigen weerman ingehuurd die ons adviseert welke impact het weer heeft op het spoor", zegt een woordvoerster. Er worden zo meerdere bronnen gebruikt om tot een totaalplaatje te komen.

Als er eenmaal een besluit is genomen, kan dat niet halverwege de dag weer worden omgegooid. "Je zet in de ochtend alle treinen voor de rest van die dag klaar", aldus de NS-voorlichter. Wat betreft de informatievoorziening laat het spoorbedrijf weten dat alle beschikbare informatie zo snel mogelijk naar de app wordt gestuurd.

Het ministerie van Infrastructuur laat weten dat het aanpassen van de dienstregeling alleen is toegestaan wanneer dat echt noodzakelijk is voor de veiligheid van de reiziger of de betrouwbaarheid van het spoornetwerk. Dat is ook zo met de Kamer afgesproken.

Wisselverwarming

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch wil vooral antwoorden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) over waarom de genomen maatregelen op het spoor niet lijken te werken.

"Het probleem met de wissels zou worden opgelost met verwarming en de treinen zouden met een anti-bevriezingsvloeistof worden besproeid. Als die maatregelen niet werken, dan hebben we een probleem”, zegt Amhaouch.

Hoorzitting

Belangenorganisatie voor reizigers Maatschappij voor Beter OV wil dat de Tweede Kamer NS en ProRail naar de Tweede Kamer haalt voor een hoorzitting.

Volgens voorzitter Rikus Spithorst hebben de verantwoordelijke partijen gefaald om een bruikbaar alternatief aan te bieden toen duidelijk werd dat de sneeuw voor problemen zou zorgen.

"Het is de NS en ProRail zondag niet gelukt om de treindienst op een behoorlijke manier gaande te houden. Het preventief opheffen van treindiensten heeft niet geleid tot het blijven rijden van de resterende treinen, en daarmee is de totale nutteloosheid van deze maatregel aangetoond", aldus Spithorst.

Voor een hoorzitting in de Tweede Kamer met de betrokken partijen, is het wat het CDA betreft te vroeg.

Testen

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat alle wisselverwarmingen in oktober zoals gebruikelijk zijn getest en gerepareerd waar nodig. Toch valt niet uit te sluiten dat er een aantal kapot gaan zodra het gaat sneeuwen.

"We hebben een complexe dienstregeling met veel treinen op een relatief klein oppervlak. Als er dan iets misgaat, gaat het op meerdere plekken niet goed", laat een woordvoerder weten.

De zegsman erkent dat het niet goed is gegaan op het spoor en begrijpt de vragen vanuit de politiek, maar hij wil ook het beeld wegnemen dat het ieder jaar weer fout gaat. "De laatste keer dat we in de winter problemen van deze omvang hadden, was in 2012."

Er wordt gekeken of de wisselstoringen te voorkomen waren geweest. Als dat inderdaad het geval was, gaat staatssecretaris Van Veldhoven om de tafel met de spoorbeheerder.