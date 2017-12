PVV doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht

Henk van Deún zal lijsttrekker worden. Van Deún werkt momenteel bij de recherche in Utrecht. Hij stond bij de verkiezingen in de Tweede Kamer op plek 35 bij de PVV.

Bij het stadhuis van Utrecht liet Wilders vrijdag weten "in de ultralinkse stad een tegengeluid" te willen laten horen. Zelf zat de lijsttrekker van de PVV in 1997 en 1998 als gemeenteraadslid voor de VVD in de raad van Utrecht.

Eerder dit jaar zei de partijleider ook al interesse te hebben in deelname aan de verkiezingen in Stichtse Vecht, Wijk bij Duurstede, Vianen, Nieuwegein, Lopik en Bunschoten. Tot nu toe was de deelname van de partij aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht nog onzeker.

Vorig jaar december werd bekend dat Wilders in zestig gemeenten, verspreid in het hele land, wil meedoen aan de verkiezingen. Momenteel is de PVV alleen vertegenwoordigd in de gemeenten Den Haag en Almere.

Verkiezingen

Bij de verkiezingen in de Tweede Kamer van afgelopen maart kreeg de partij van Geert Wilders in Utrecht 7,4 procent van alle stemmen. Hiermee eindigde het in Utrecht op een vierde plek, achter D66, GroenLinks en de VVD.

De verkiezingen vinden in maart 2018 plaats.