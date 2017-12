Coalitie trekt niet nog meer geld uit voor leraren

Dat werd woensdag in de Tweede Kamer duidelijk tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

"Misschien is het niet voor iedereen genoeg. Dat zou kunnen, maar dit kabinet zet deze stappen. Ik vind dat we ook wel een keer tevreden mogen zijn met wat we hier doen", zei CDA-Kamerlid Michel Rog over de toegezegde 270 miljoen euro voor de lerarensalarissen woensdag in de Tweede Kamer.

Wat de VVD betreft wordt het geld voor hogere salarissen pas overgemaakt als de bovenwettelijke regelingen aan banden worden gelegd.

"Dat is een harde voorwaarde voor de VVD", zei Kamerlid Rudmer Heerema. "Het niet normaliseren van de bovenwettelijke regelingen betekent simpelweg dat die 270 miljoen euro niet uitgekeerd kan gaan worden."

D66 benadrukt ook de totale investering van 1,9 miljard euro in het onderwijs van deze regering. "Daar ben ik trots op", zei Paul van Meenen.

Ook bij Van Meenen valt er geen extra geld los te krijgen voor de basisscholen. Er moeten plannen worden gemaakt waar minister Arie Slob (Onderwijs) mee aan de slag kan.

Geen kier

CDA en D66 lieten eerder deze week nog een kleine opening voor de mogelijkheid met bedragen te schuiven dan wel naar voren te halen, maar die deur werd woensdag definitief dichtgetrokken. "Van schuiven met bedragen kan geen sprake zijn", benadrukte ook Eppo Bruins (ChristenUnie) woensdag.

De vier regeringspartijen willen Slob de ruimte geven om met de extra middelen aan de slag te gaan en doen vooral een beroep op de werkgevers en werknemers in de sector om heldere afspraken te maken waar het geld aan besteed kan worden.

"Wij zijn gebonden aan een regeerakkoord", zei Rog. Dat betekent dat naast het extra geld voor de salarissen, er op termijn ook jaarlijks 450 miljoen euro beschikbaar komt om de werkdruk te verminderen. In 2021 gaat het structureel om 720 miljoen euro voor de basisscholen.

Dat is de helft van waar de leraren om vragen. De eerder aangekondigde landelijke staking op 12 december is dan ook definitief.

Plannen

Onder andere de SP en GroenLinks vroegen naar de mogelijkheden om volgend jaar nog meer extra geld uit te geven om de werkdruk te verlichten. SP’er Peter Kwint zou het onbegrijpelijk vinden als er wel goede plannen liggen, maar dat die niet worden uitgevoerd vanwege het gebrek aan financiële middelen.

Maar onder andere D66 wil niet dat de baten voor de lasten laten uitgaan. "Wij kiezen om niet overhaast geld over te maken en dan maar wachten of er nog plannen komen", zei Van Meenen.

Slob liet vorige week al weten dat er geen extra geld naar het basisonderwijs gaat. Wel benadrukte hij dat de leraren met plannen kunnen komen om het extra geld te besteden.

Donderdag is het de beurt aan de bewindsman om zijn beleid in de Kamer te verdedigen.