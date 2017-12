Zijlstra hekelt Jeruzalem-besluit Verenigde Staten

Door het besluit dat president Donald Trump naar verwachting later op de middag neemt, is "de kans groot dat het vredesproces achteruitgaat", aldus Zijlstra. "Wij zijn altijd heel helder geweest: een eindoplossing is een tweestatenoplossing. En daarbij hoort dat Jeruzalem een gedeelde hoofdstad wordt voor de Palestijnen en Israël", zei de minister.

In lijn met resoluties van de Verenigde Naties heeft Nederland geen ambassade in Jeruzalem, maar in Tel Aviv. De beslissing van de VS zou volgens hem het vredesproces doorbreken. Tot 1980 stond de Nederlandse ambassade nog wel in Jeruzalem.

Tillerson

Dinsdag kreeg de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson in Brussel "al een helder signaal van Nederland en andere Europese landen dat wij dit buitengewoon onverstandig vinden'', aldus Zijlstra. "Dit soort eenzijdige stappen kunnen buitengewone gevolgen hebben: onrust en erger.''

"Afhankelijk van hoe het precies wordt gebracht kan dit een buitengewoon explosieve situatie met zich meebrengen'', waarschuwde Zijlstra. "Jeruzalem is ook voor christenen en moslims een heilige plaats. Daar waar het over heilige plaatsen gaat, is het explosiegevaar vrij groot. Wat de implicaties zijn moeten we afwachten. Wij houden bijvoorbeeld wel in de gaten of we het reisadvies moeten aanpassen.''

Abbas

EU-buitenlandchef Federica Mogherini heeft in een telefoongesprek met de Palestijnse president Mahmoud Abbas opgeroepen om niet te fel te reageren als Trump het nieuws woensdagavond bekendmaakt.

De Italiaanse verwelkomde de inzet van Abbas om demonstraties vreedzaam te laten verlopen. Zij verzekerde de president van het "vastberaden" standpunt van de EU dat de status van Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van beide staten via onderhandelingen moet worden geregeld.

Abbas heeft een uitnodiging geaccepteerd om de EU-ministers van Buitenlandse Zaken volgende maand in Brussel te ontmoeten. Zij spreken komende maandag al met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in de Belgische hoofdstad.

Reisadvies

Duitsland en Frankrijk hebben het reisadvies al aangepast en waarschuwen mensen in Israël om voorzichtig te zijn.

De ChristenUnie zou een verhuizing van de Nederlandse ambassade ook wel zien zitten, maar Zijlstra heeft zijn ChristenUnie-collega’s in het kabinet daar "niet over gehoord".