Rutte vindt blokkade referendum over afschaffing referendum 'logisch'

"Wij zijn tegen referenda, dan is het gek om dat wetsvoorstel [de intrekkingswet red.] referendabel te maken", zei Rutte vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Volgens de premier is dat "inherent logisch".

In het regeerakkoord hebben coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU afgesproken de Wet raadgevend referendum in te trekken. De intrekkingswet die dat mogelijk moet maken is naar de Raad van State gestuurd en bevat naar alle waarschijnlijkheid een formulering die ervoor zorgt dat de burgers geen referendum over de intrekking van het raadgevend referendum kunnen organiseren.

De premier wilde verder geen openheid over het voorstel bieden.

'Schoffering'

Oppositiepartijen als PVV, SP en GroenLinks spraken eerder van een schoffering van de kiezer. Die zou zich niet voor het behoud van het referendum kunnen inzetten. SP'er Ronald van Raak sprak van "een soort coup" en "een middelvinger naar de kiezer."

Rutte ziet dat niet zo. Hij vindt dat kiezers tijdens Tweede Kamerverkiezingen partijen al dan niet kunnen afrekenen op hun daden.

Negeren

De referendumwet heeft sinds de introductie in 2015 eenmaal geleid tot een referendum: over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Een tweede referendum is onderweg; over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend als de Sleepwet.

Het kabinet zal andere referenda die tot de intrekking worden georganiseerd niet blokkeren, al is het bekend dat de coalitie de uitslag niet serieus zal nemen. Zo zei CDA-leider Sybrand Buma onlangs nog dat het kabinet de uitslag van het referendum over de Wiv hoe dan ook zal negeren.

D66-minister Kajsa Ollongren noemde de referendumwet "uitgehold".