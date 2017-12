'Kabinet blokkeert referendum over afschaffing referendum'

Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van de Telegraaf.

De krant meldde donderdag dat minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) de ministerraad op korte termijn een voorstel zal presenteren.

Daarin zou staan dat het kabinet in de wet die voor de intrekking van het raadgevend referendum moet zorgen wordt vastgelegd dat burgers zich niet via een referendum kunnen uitspreken over de intrekkingswet.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord hebben coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU afgesproken de Wet raadgevend referendum in te trekken. De wet heeft sinds de introductie in 2015 eenmaal geleid tot een referendum: over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Een tweede referendum is onderweg; over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend als de Sleepwet.

Volgens de Telegraaf worden eventuele nieuwe referenda die nog onder de referendumwet vallen niet geblokkeerd, al is bekend dat het kabinet zich niet gebonden voelt de uitslag van de volksraadpleging over te nemen.

Zo zei CDA-leider Sybrand Buma onlangs nog dat het kabinet de uitslag van het referendum over de Wiv hoe dan ook zal negeren.

'Middelvinger'

D66-minister Ollongren zei twee weken geleden in een debat nog dat het raadgevend referendum "uitgehold" is.

SP-Kamerlid Ronald van Raak reageerde verbijsterd. Volgens de socialist zou het dwarsbomen van een referendum over de intrekking van het raadgevend referendum neerkomen op "een soort coup". "Dit is een middelvinger naar de bevolking", zei hij in het debat.