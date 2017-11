Staatssecretaris Knops ziet nog veel schade op Sint Maarten

"Er is nog heel veel nodig," zegt Knops in de ochtendpodcast van NU.nl. "De noodhulp is ten einde gekomen, maar er is nog veel schade aan openbare gebouwen." Sint-Maarten werd in september getroffen door orkaan Irma.

De staatssecretaris brengt deze week een bezoek aan Sint Maarten. "Doel van het bezoek is ook om te spreken met mensen die getroffen zijn en voorbereidingen te treffen voor de wederopbouw die Nederland gaat uitvoeren." Nederland heeft 550 miljoen euro uitgetrokken voor de herstelwerkzaamheden.

Volgens Knops zijn de sporen van de vernielingen die orkaan Irma aanrichtte nog duidelijk zichtbaar. "Boten die in het water horen te liggen, liggen op de kant. Er is veel schade aan hotels en restaurants." Volgens Knops heeft Irma een "enorme impact" gehad op de eilandbewoners.

Beluister de podcast

Ontslag premier

Het bezoek dreigde op het laatste moment niet door te gaan, omdat Knops pas naar het eiland wilde afreizen indien premier William Marlin zou aftreden. Die diende vrijdag zijn ontslag in, nadat het parlement van Sint Maarten begin november al het vertrouwen in hem had opgezegd. Als Marlin niet zou opstappen, dreigde Nederland de wederopbouw bovendien niet te financieren.

"Op het moment dat je niet meer het vertrouwen hebt van het parlement, dan moet je opstappen en hij bleef gewoon zitten. We hebben dus inderdaad druk uitgeoefend om hem te houden aan de staatsrechtelijke regels", zegt Knops over het ontslag van Marlin.

Knops bespreekt de politieke situatie dinsdag met gouverneur Eugene Holiday. "Mijn inzet is erop gericht om de verhoudingen met Nederland weer te herstellen. Om te zorgen dat het pad geëffend wordt voor de wederopbouw. Het opstappen van de premier heeft ervoor gezorgd dat we weer verder kunnen en dat we Sint Maarten verder kunnen helpen."

Koningspaar

In de loop van de week voegen koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich bij de minister en wordt ook een bezoek gebracht aan Saba en Sint Eustatius. Volgens Knops geniet het koningspaar grote populariteit op de eilanden.