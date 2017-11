Rijksministerraad eist aftreden demissionair premier Sint Maarten

Dat maakte staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) vrijdag bekend. De Raad heeft op voorstel van Knops besloten de gouverneur van Sint Maarten een aanwijzing te geven om de demissionair premier van het eiland te ontslaan.

"Dit is een forse maatregel die we niet lichtzinnig hebben genomen, maar die is wel nodig", zei Knops.

Later voegde premier Mark Rutte daar aan toe dat Nederland snel aan de slag wil met de wederopbouw, maar dat Sint Maarten zich wel aan de democratische spelregels moet houden.

Crisis

Begin november zegde het parlement van Sint Maarten het vertrouwen op in het kabinet en daarna in premier Marlin vanwege diens optreden voor, tijdens en na de komst van de verwoestende orkaan Irma. Marlin heeft vervolgens verzuimd om, zoals gebruikelijk, zijn ontslag in te dienen bij de gouverneur.

"Hiermee wordt de staatsrechtelijke basisregel geschonden dat een minister die niet langer het vertrouwen geniet van het parlement hoort te vertrekken", aldus Knops.



Wederopbouw

Sint Maarten verkeert al weken in een politieke, maar ook humanitaire crisis als gevolg van de orkaan Irma.

Nederland toonde zich bereid miljoenen uit te trekken voor de wederopbouw, maar stelde wel voorwaarden. Voor Sint Maarten geldt dat het eilandbestuur eerst akkoord moet gaan met de voorwaarden die Nederland aan de hulp stelt.

Zo wil Nederland de grenscontroles op het eiland overnemen en een integriteitskamer instellen. De integriteitskamer moet erop toezien dat het geld uit het hulpfonds op een verantwoorde wijze wordt besteed en corruptie wordt voorkomen.

Marlin wilde echter niets van voorwaarden weten en was niet bereid Nederland tegemoet te komen waarna het parlement van Sint Maarten het vertrouwen in Marlin opzegde. Als laatste daad schreef Marlin nieuwe verkiezingen uit, waarna onduidelijk werd met welk eilandbestuur het kabinet afspraken kan maken.

'Eigenbelang'

"Zolang Marlin blijft zitten, is dit proces [wederopbouw, red.] opgeschort", zei Knops. "Dat spijt mij zeer, ik wil graag aan de slag. Het spijt mij ook zeer dat politici op Sint Maarten blijkbaar hun eigenbelang stellen boven het belang van de bevolking."

Het kabinet maakte onlangs bekend dat het onder voorwaarden 550 miljoen euro uittrekt voor de wederopbouw van Sint Maarten. Voor de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius wordt nog eens 67 miljoen euro uitgetrokken.

De 550 miljoen euro zal ook niet worden overgemaakt naar de regering van Sint Maarten, maar door Nederland worden overgemaakt naar projecten.

Ook zal het bedrag in tranches worden overgemaakt en vinden er tussentijdse evaluaties plaats om te kijken of het geld goed besteed wordt en of er aan de voorwaarden wordt voldaan.

