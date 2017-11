Oud-staatssecretaris Fred Teeven aan de slag als buschauffeur

Dat bevestigt Connexxion aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf vrijdag.

"Ik doe het chauffeurswerk parttime en heb mijn introductiecursus net achter de rug", aldus Teeven in de krant. "Ik had al steeds in mijn hoofd internationaal vrachtwagenchauffeur te worden, maar toen de kans zich voordeed anderhalve dag per week in mijn regio op de bus te zitten, werd ik meteen enthousiast."

Volgens een woordvoerder van Connexxion is Teeven een paar weken in opleiding en zal hij daarna daadwerkelijk reizigers gaan vervoeren in de regio Haarlem.

De VVD'er kon de opleiding versneld doen, omdat hij al zijn grootrijbewijs heeft. Hij is momenteel de lijnen aan het verkennen en aan het kennismaken met het bedrijf.

Cees H.

Teeven stapte begin vorig jaar op als staatssecretaris na de bonnetjesaffaire rond crimineel Cees H.. Hij ging daarna tot aan de verkiezingen van maart dit jaar verder als Kamerlid.

Naast het werk als buschauffeur zou Teeven inmiddels ook samen met een oud-collega van de FIOD een adviesbureau zijn begonnen op het terrein van veiligheid en cybercrime.