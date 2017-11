Minister Kaag wil grotere bijdrage China en Saudi-Arabië in vluchtelingencrisis

De inzet van de rijke golfstaten en nieuwe opkomende mogendheden is volgens Kaag "nog niet afdoende gebleken". Dat zei de minister donderdag tijdens het debat over de begroting van haar departement.

Hiermee doelt Kaag onder andere op de aanpak van de vluchtelingenstromen vanuit Syrië en Afrika over de Middellandse Zee.

Kaag zal via verschillende kanalen, bijvoorbeeld via diplomatie of via de Verenigde Naties, deze landen op hun verantwoordelijkheid wijzen. Succes is echter geen garantie, waarschuwde de voormalig topdiplomaat van de Verenigde Naties. Wel voorziet ze een complex proces waar binnen diplomatieke kaders onderhandeld moet worden om landen als China en Saudi-Arabië over de streep te trekken.

Het kabinet-Rutte III zet in het regeerakkoord in op meer opvang in de regio. Het budget voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal deels worden ingezet voor de aanpak de grondoorzaken van migratie en opvang in de regio.