Wilders ziet in Russen 'geen vijand, maar bondgenoot'

Hij wil volgend jaar het Russisch parlement in Moskou bezoeken om de Russen duidelijk te maken dat niet iedereen in Nederland de Russen als vijand ziet. Dat zegt hij woensdag in een interview met het weekblad Elsevier.

Wilders heeft vorige week een bezoek gebracht aan de Russische ambassade in Den Haag om een reisprogramma samen te stellen.

De leider van de tweede partij van Nederland wil "tegenwicht bieden aan de hysterische russofobie die her en der heerst".

Gevaar

In april van dit jaar bestempelde directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) generaal-majoor Onno Eichelsheim Rusland als een van de grootste gevaren voor Nederland. De pogingen van Moskou om Nederland, Europa en de NAVO te destabiliseren gelden na terrorisme als het grootste gevaar voor het westen. Daarbij moet gedacht worden aan Russische pogingen om westerse verkiezingen te saboteren.

Volgens Wilders is Rusland echter "geen vijand en dat moeten wij er niet van maken." De PVV-leider zal de reis en zijn verblijf in Rusland uit eigen portemonnee betalen. Hij benadrukt dat hij geen leningen of giften vanuit Rusland ontvangt.

MH17

De relatie tussen Nederland en Rusland is de afgelopen jaren in rap tempo verslechterd. Zo stond het Nederland-Ruslandjaar in 2013 bol van incidenten. Onder andere de Russische diplomaat Borodin in Scheveningen werd opgepakt, omdat hij zijn kinderen zou hebben mishandeld. Niet lang daarna werd de Nederlandse diplomaat Onno Elderenbsch in zijn woning in Moskou mishandeld.

Na de aanslag op vlucht MH17, die volgens het JIT-onderzoeksteam is gepleegd met een uit Rusland afkomstige Buk-raket, in 2014 zijn de verhoudingen nog verder op scherp komen te staan.

In het interview zegt Wilders dat de schuldigen voor de aanslag berecht moeten worden. Tegelijkertijd ziet hij Rusland ook als bondgenoot. In bijvoorbeeld de strijd tegen het terrorisme en immigratie uit Afrika. "Zij hebben daar net zo veel mee te maken als wij. Ik benader Rusland serieus en vriendschappelijk", zegt hij tegen Elsevier.