Ollongren vraagt om begrip na blokkade anti-Zwarte Pieten-demonstratie

"Het zou mooi zijn als we proberen over en weer begrip te krijgen voor elkaars vertrekpunten", zei Ollongren dinsdag in antwoord op vragen van Denk tijdens het Vragenuur.

Voorstanders van Zwarte Piet blokkeerden zaterdag de snelweg A7 bij Oudehaske waardoor demonstranten tegen Zwarte Piet niet naar Dokkum konden afreizen waar sinterklaasintocht plaatsvond.

Ollongren noemde het demonstratierecht "heilig", maar is blij dat de intocht verder zonder problemen is verlopen. "Daar ging het uiteindelijk om. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste", aldus de D66-minister na afloop van het Vragenuur.

Strafbaar

De blokkade zorgde voor meerdere kleine ongelukken en verkeerschaos op de snelweg. Hoewel het blokkeren van een snelweg strafbaar is, heeft de politie geen aanhoudingen verricht en zijn er geen bekeuringen uitgedeeld. Wel zijn er gegevens opgenomen door de politie.

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde eerder op de dag aan een strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar de blokkades te starten.

Volgens Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu hebben de blokkeerders het heft in eigen handen genomen en het demonstratierecht omver geworpen. Het Kamerlid is verbaasd dat de politie niet heeft opgetreden tegen de voorstanders van Zwarte Piet. "Waarom zijn er geen arrestaties verricht? De autoriteiten maken een knieval voor neonazi’s", stelde hij tijdens het Vragenuur.

Zwaar vuurwerk

De demonstranten tegen Zwarte Piet hadden een vergunning om in Dokkum te demonstreren. Daarover waren afspraken met de gemeenten en politie gemaakt, maar op het laatste moment besloot burgemeester Marga Waanders de demonstratie niet meer toe te staan.

Zij vreesde dat een confrontatie tussen voor- en tegenstanders uit de hand zou lopen. Voorstanders van Zwarte Piet zouden zwaar vuurwerk bij zich hebben gehad. Waanders betreurt de gang van zaken. "Mensen hebben gebruik gemaakt van hun recht om te komen demonstreren en er zijn op voorhand goede afspraken gemaakt", schreef de burgemeester eerder in een verklaring.

Ollongren wilde niet ingaan op de vraag of de burgemeester daarmee een goed besluit heeft genomen. "Daar kan ik niets over zeggen." Zij vindt het aan de lokale gemeenteraad om daarover te oordelen.

'Opruiing'

De voorstanders van Zwarte Piet zijn vooraf door de gemeente benaderd gewezen op de mogelijkheid om te demonstreren, maar daar is geen gebruik van gemaakt.

De donderdag voor de intocht werd duidelijk dat tegenstanders een actie organiseerden om de bussen tegen te houden. Het Openbaar Ministerie kwalificeerde de actie toen als "opruiing".

Premier Mark Rutte toonde zich zaterdag opgelucht met het intrekken van de demonstratievergunning. "Wat je niet wilt is dat kinderen geconfronteerd worden met boze demonstranten", zei hij tegenover RTV Noord. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops veroordeelde de snelwegblokkade, maar snapte "de emoties" bij de voorstanders.

Kuzu wilde weten of dit het nieuwe standpunt is van het kabinet. "Begrip voor mensen die strafbate feiten plegen en het demonstratierecht ontnemen, is dit het nieuwe kabinetsbeleid?"

Kabinetsbeleid

Het kabinet vindt officieel dat het sinterklaasfeest met de tijd mee moet gaan en dat betekent dat er een "respectvolle discussie" gevoerd moet worden over de huidskleur van Zwarte Piet, liet minister van Emancipatie Van Engelshoven in een eerder debat weten.

Het kabinet-Rutte II pleitte al in november 2016 voor aanpassing van Zwarte Piet. Toenmalig VVD-minister Ard van der Steur schreef toen in antwoord op Kamervragen van Denk dat Zwarte Piet in zijn huidige vorm onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand kan werken.